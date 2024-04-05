росія наближається до Талібану у пошуках антизахідних союзників – The Times

росія не єдина країна, яка налагоджує зв'язки із талібами.

Представники Ісламського Емірату Афганістан були запрошені на чотириденний форум до Казані, столиці Татарстану, де Путін сповістить про нові економічні можливості для ісламських країн. Запрошення на саміт, який відбудеться наступного місяця в цьому переважно мусульманському регіоні, для талібів є — можливістю зміцнити зв'язки з однією з лише 16 країн, що мають чинне посольство в Кабулі.

Про це повідомляє The Times.

Прагнучи налагодити відносини, росія заявила, що працює над тим, щоб виключити угруповання, яке захопило владу 2021 року, витіснивши підтримуваний США уряд, зі свого списку терористичних організацій. Міністр закордонних справ Сергей Лавров назвав її лідерів, серед яких є члени Мережі Хаккані, одного з найрадикальніших угруповань Талібану, що має давні зв'язки з Аль-Каїдою ще з 1980-х років, "розумними людьми".

Проте таліби все ще офіційно вважаються терористичною організацією з боку Москви. Схоже, це скоро зміниться.

"Це країна, яка знаходиться поруч з нами, і ми так чи інакше спілкуємося з ними", — підкреслив прес-секретар путіна Дмітрій Пєсков, не уточнивши які питання росія хотіла б обговорити з талібами.

"Виключення Емірату з чорного списку — гарний крок з боку росії, і ми вітаємо цю дію. Ми хочемо мати дипломатичні відносини з усіма країнами й співпрацювати в економічному секторі. Що стосується інвестицій, то крок Москви дасть можливість кожній країні приїхати та інвестувати сюди", — заявив газеті The Times офіційний представник Ісламського Емірату Афганістану Талібану Забіулла Муджахід.

росія не єдина країна, яка налагоджує зв'язки із талібами. Серед інших країн, що мають дипломатичну присутність в Афганістані — Китай, Іран та Індія, а також Катар і Саудівська Аравія. Пекін вкладає значні кошти в цю країну, а китайські дипломати зустрічаються зі своїми афганськими колегами "майже щотижня".

Афганістан залишається в ізоляції під міжнародними санкціями. І, хоча, схоже, йому вдалося скоротити вирощування опіуму, мало що свідчить про поліпшення життя мільйонів афганців, оскільки економіка країни зруйнована.