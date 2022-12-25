росія надасть Ірану 24 винищувачі Су-35 в обмін на безпілотники

За даними джерел ізраїльських ЗМІ, росія незабаром передасть Ірану багатоцільові винищувачі Су-35

росія може незабаром поставити Ірану 24 винищувачі Су-35 в обмін на дрони-камікадзе Shahed, повідомляє Israelinfo.

За даними джерел ізраїльських ЗМІ, росія незабаром передасть Ірану багатоцільові винищувачі Су-35. Йдеться про 24 винищувачі, які спочатку були призначені для Єгипту. США переконали Каїр відмовитися від угоди, після чого росіяни почали шукали покупців для літаків.

Після того, як Іран став постачати дрони для російської армії, питання було вирішено. Стверджується, що росіяни вже навчають іранських пілотів керувати новими літаками.