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ПОЛІТИКА

росія надіслала послання Туреччині, атакуючи "Мотор Січ" – ЗМІ

12 серпня 2023, 20:12
росія надіслала послання Туреччині, атакуючи
Фото: ghall.com.ua
Приватне турецьке підприємство "Байкар" виробляє безпілотники "Акінчі" і "Кизильма", для яких "Мотор Січ" постачає двигуни.

росія послала Туреччині чіткий сигнал, коли завдала удару по українському підприємству "Мотор Січ", що виробляє двигуни для турецьких літаків.

Про це повідомляє Defense News.

Приватне турецьке підприємство "Байкар" виробляє безпілотники "Акінчі" і "Кизильма", для яких "Мотор Січ" постачає двигуни.

Аналітик із питань безпеки та оборони, який працює в Тбілісі, Євген Коган вважає, що російський диктаторпутін, по суті, говорить своєму турецькому колезі Реджепу Таїпу Ердогану: "Не дивлячись на наші дружні стосунки і повагу один до одного, витівка вашого зятя в Україні дорого йому обійдеться", - мається на увазі глава компанії Baykar Сельчук Байрактар, одружений на одній із дочок турецького президента.

"Будь-який військовий об'єкт в Україні, місцевий або іноземний, є законною метою, і росія не збирається стримувати Україну у знищенні таких об'єктів", - додав Коган.

"Мотор Січ" і українська фірма "Івченко-Прогрес" постачають двигуни АІ-450 для безпілотника "Акінчі", а також двигуни АІ-25ТЛТ для безпілотників "Анка-3" і "Кизилелма".

Безпілотник "Анка-3" виробляє компанія Turkish Aerospace Industries, а "Кизилелма" компанії Baykar перебуває на стадії розробки.

5 серпня рф здійснила масовану атаку територією України. Спочатку у Повітряних силах повідомляли про запуск "Калібрів" з півдня, що летіли у напрямку Києва. Але в якийсь момент вони раптово повернули до Хмельницького.

Метою окупантів були "Мотор-Січ" та Хмельницький. Частину ракет ППО вдалося збити.

ТуреччинаМотор Січатакавійна в Україні

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