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Росія надіслала Україні ноту через завершення договору про дружбу

Документ припиняє дію з 1 квітня 2019 року
Через припинення дії Договору про дружбу Міністерство закордонних справ Російської Федерації надіслало Україні ноту.
Росія надіслала Україні ноту через завершення договору про дружбу Фото: "Голос України"

Відповідне повідомлення опублікувало МЗС Росії, повідомляє LB.ua.

У російському МЗС звинувачують Україну в порушенні договору 2004 року через ратифікацію меморандуму про підтримку операцій НАТО, а також через внесення поправок до Військової доктрини, у якій заявлено про вступ до НАТО як про стратегічну мету держави. Крім того, у Москві розкритикували зміни в Конституції України, якими недавно закріпили курс на Європейський союз і НАТО.

Також у МЗС Росії наголосили, що Україна "веде цілеспрямований наступ на російську мову і права російськомовного населення".

Нагадаємо, що 6 грудня Верховна Рада ухвалила проект закону про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство з Росією з 1 квітня 2019 року. За відповідне рішення проголосували 277 народних депутатів.

 

 

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12 03 2019 10:52
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