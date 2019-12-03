Росія надіслала Україні ноту через завершення договору про дружбу
Відповідне повідомлення опублікувало МЗС Росії, повідомляє LB.ua.
У російському МЗС звинувачують Україну в порушенні договору 2004 року через ратифікацію меморандуму про підтримку операцій НАТО, а також через внесення поправок до Військової доктрини, у якій заявлено про вступ до НАТО як про стратегічну мету держави. Крім того, у Москві розкритикували зміни в Конституції України, якими недавно закріпили курс на Європейський союз і НАТО.
Також у МЗС Росії наголосили, що Україна "веде цілеспрямований наступ на російську мову і права російськомовного населення".
Нагадаємо, що 6 грудня Верховна Рада ухвалила проект закону про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство з Росією з 1 квітня 2019 року. За відповідне рішення проголосували 277 народних депутатів.
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