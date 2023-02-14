росія накопичує авіацію на кордоні з Україною – FT

Журналісти, посилаючись на західних чиновників, пишуть, що саме зосередження ворожої авіації прискорило надання Україні засобів ППО.

Розвідка західних країн вважає, що росія накопичує авіацію на кордоні з Україною, що може свідчити про те, що москва має намір задіяти у військових діях більше літаків та гелікоптерів для підтримки загальмованого наземного наступу.

Про це пишеFinancial Times.

Західні чиновники на умовах анонімності розповіли журналістам, що саме "страх перед повітряною війною, що насувається в Україні" спонукав партнерів швидко передати їй засоби протиповітряної оборони та артилерійські боєприпаси. У матеріалі йдеться, що це стало відповіддю на зміну підходу Кремля, оскільки війна "входить у нову фазу".

Так, 14 лютого глава Пентагону Ллойд Остін підкреслив загрозу з боку значних решти військово-повітряних сил рф.

"Він дуже чітко сказав, що ми маємо короткий проміжок часу, щоб допомогти українцям підготуватися до наступу, і що у них є досить специфічні потреби", – сказав Остін.

Чиновники, з якими поспілкувалися журналісти FT, кажуть, що російські війська, що "застрягли" на східному напрямку, сильно виснажені і потребують підтримки авіації.

"Якщо українці хочуть вижити їм необхідно мати якнайбільше засобів протиповітряної оборони та якомога більше боєприпасів", - сказав неназваний співрозмовник видання.