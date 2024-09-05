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росія намагається уникнути санкцій, покладаючись на кілька країн – ISW

05 вересня 2024, 09:36
росія намагається уникнути санкцій, покладаючись на кілька країн – ISW
Фото: з вільних джерел
кремль розробив план витрат на безпеку критично важливих електронних компонентів.

російська федерація покладається на кілька країн в рамках зусиль щодо обходження від західних санкцій, серед них, Індія, Сербія і Китай. 

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики Інституту, посилаючись на публікацію Financial Times про те, що Міністерство промисловості і торгівлі рф розробило план витрат майже 1 мільярд доларів на безпеку критично важливих електронних компонентів ще в жовтні 2022 року. План включав можливість будівництва об'єктів в Індії для отримання доступу до таких компонентів.

Видання писало, що документи показали, що москва таємно набувала чутливої електроніки подвійного призначення з Індії за допомогою значних резервів індійських рупій, накопичених російськими банками від продажів нафти до Нью Делі.

Наскільки росія реалізувала цей план не зрозуміло, але в ISW вважають, що кремль бере участь у більш широких зусиллях щодо ухилення від західних санкцій і закупівлі санкціонованих електронних компонентів та обладнання через іноземних суб'єктів.

Крім того,  в ISW зазначили, що 4 вересня на полях Східного економічного форуму у Владивостоку російський глава Володимир путін зустрівся з віцепрем'єром Сербії Олександром Вуліним.

Вулін заявив, що Сербія не вводитиме санкції проти рф і не дозволить використовувати свою територію для "антиросійських" дій. Цей коментар був частково спрямований на те, щоб відвернути частину роздратування путіна після нещодавньої купівлі Сербією 12 літаків Rafale у Франції у ймовірній спробі диверсифікувати постачальників зброї від рф.

путін заявив, що сподівається побачити президента Сербії Олександра Вучича на майбутньому саміті БРІКС в жовтні цього року у Казані.

Також путін зустрівся з віце-президентом КНР Хань Чженом 4 вересня. 

Прессекретар кремля Дмитро Пєсков заявив, що путін поінформував офіційних осіб Китаю про підсумки своєї нещодавньої поїздки до Монголії, у ході якої підкреслив зростання регіональної торгівлі та співробітництва з КНР і Монголією.

В ISW додали, що раніше наголошували на ознаках того, що іноземні компанії та банки, у тому числі в Китаї, все більш неохоче проводять транзакції з російськими суб'єктами через побоювання вторинних санкцій Заходу, які можуть вплинути на зусилля Росії щодо ухилення від санкцій.

 
Росіясанкціївійна в Україні

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