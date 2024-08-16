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ПОЛІТИКА

росія намагається вплинути на підтримку України – спецслужба Фінляндії

16 серпня 2024, 19:06
росія намагається вплинути на підтримку України – спецслужба Фінляндії
"Фінляндія зараз не є головною ціллю диверсій з боку рф".

Спеціальна дослідниця фінської Поліції безпеки Лотта Хакала заявила, що країна наразі не є однією з головних цілей нещодавніх російських диверсій.

Про це повідомляє Yle.

"Наразі основна увага росії зосереджена на інших регіонах Європи, наприклад, на великих країнах ЄС. росія націлилася, зокрема, на матеріальну підтримку України, таку як виробництво, транспортування і зберігання допомоги", –зазначила Хакала.

За її словами, зусилля росії спрямовані, зокрема, на недопущення військової підтримки України. Окрім завдання конкретної шкоди, метою є вплив на готовність громадськості підтримати Україну.

"Створюючи атмосферу страху і невпевненості, а також враження, що росія здатна зробити що завгодно і де завгодно", – додала вона.

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