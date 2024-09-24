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росія намагається вплинути на вибори США, використовуючи ШІ – американська розвідка

24 вересня 2024, 12:35
росія намагається вплинути на вибори США, використовуючи ШІ – американська розвідка
Фото: News-Medical
рф намагається підвищити рейтинг Трампа і дискредитувати Гарріс.
росія створює набагато більше контенту за допомогою штучного інтелекту, ніж будь-яка інша держава, щоб вплинути на президентські вибори в США, адже має більше досвіду і "краще розуміє, як працюють вибори" в Штатах. 
 
Про це пише Reuters із посиланням на дані американської розвідки.
 
Контент, створений кремлем за допомогою ШІ, "відповідає широким зусиллям росії підвищити рейтинг Дональда Трампа і дискредитацію Камали Гарріс, у тому числі через "конспірологічні наративи".
 
Як приклад співрозмовник видання навів заяву Міністерства юстиції від 9 липня про зрив підтримуваної москвою операції, яка використовувала розширені ШІ облікові записи соціальних мереж для поширення прокремлівських повідомлень у США та інших країнах.
 
Крім росії, широко використовують штучний інтелект Китай та Іран, проте роблять це не задня впливу на американські вибори.
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