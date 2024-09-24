росія намагається вплинути на вибори США, використовуючи ШІ – американська розвідка

рф намагається підвищити рейтинг Трампа і дискредитувати Гарріс.

росія створює набагато більше контенту за допомогою штучного інтелекту, ніж будь-яка інша держава, щоб вплинути на президентські вибори в США, адже має більше досвіду і "краще розуміє, як працюють вибори" в Штатах.

Про це пише Reuters із посиланням на дані американської розвідки.

Контент, створений кремлем за допомогою ШІ, "відповідає широким зусиллям росії підвищити рейтинг Дональда Трампа і дискредитацію Камали Гарріс, у тому числі через "конспірологічні наративи".

Як приклад співрозмовник видання навів заяву Міністерства юстиції від 9 липня про зрив підтримуваної москвою операції, яка використовувала розширені ШІ облікові записи соціальних мереж для поширення прокремлівських повідомлень у США та інших країнах.

Крім росії, широко використовують штучний інтелект Китай та Іран, проте роблять це не задня впливу на американські вибори.