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росія намагається дестабілізувати ситуацію у Франції через провокації і соцмережі – Le Figaro

23 лютого 2024, 19:41
росія намагається дестабілізувати ситуацію у Франції через провокації і соцмережі – Le Figaro
Фото: з вільних джерел
В генеральному директораті внутрішньої безпеки Франції занепокоєні можливими операціями з дестабілізації з боку російських спецслужб і просить поліцію повідомляти про будь-які події та сигнали можливого втручання.

Про це пише щоденна французька газета Le Figaro, посилаючись на доповідну записку директорату служби внутрішньої розвідки. 

"Метою такого втручання є посилення внутрішніх розбіжностей і розколів у французькому суспільстві з усіх питань: пенсійна реформа, позиція щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту, очорнення Олімпіади 2024 року тощо. Або ж навіть відкрита підтримка інтересів росії шляхом засудження зовнішньої політики Франції, США чи НАТО.", - йдеться в документі.

Там також написано, що російські спецслужби запровадили альтернативні методи роботи з використанням мереж "проксі"- посередників, завербованих для виконання місії.

За даними внутрішньої розвідки, ця діяльність має форму "підривних дій" під виглядом звичайних правопорушень, таких як пошкодження громадського майна - графіті чи наклейки, розклеювання плакатів і розповсюдження листівок.

"Не можна виключати, що можуть бути замовлені дії насильницького характеру -погрози або фізичні напади, зокрема, на громадян України або російських дисидентів", - попередили в записці.

Серед можливих сигналів для тривоги розвідка називає залучення членів російськомовної спільноти до поширення в соціальних мережах певної інформації за винагороду і використання ними зашифрованих месенджерів, як от Telegram.

 
РосіяФранціярозвідкавтручання

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