росія намагається виграти час, щоб продовжити війну – Зеленський

Зеленський наголосив, що війна між Україною та росією повинна закінчитися за столом переговорів

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом, під час якої обговорив деталі телефонної розмови з Дональдом Трампом.

Про це президент України повідомив у Telegram.

"Головне, щоб дипломатія заради миру була скоординована та налаштована на справжні результати.Очевидно, що росія намагається виграти час, щоб продовжувати війну й окупацію. Працюємо з партнерами, щоб тиск змушував росіян до іншої поведінки. Санкції мають значення, і я вдячний кожному, хто робить їх більш відчутними для винуватців війни", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що війна між Україною та росією повинна закінчитися за столом переговорів. Однак, за його словами, на столі повинні бути чіткі та реалістичні пропозиції.

"Україна готова до будь-яких результативних форматів переговорів. І якщо росія й надалі висуватиме нереалістичні умови та підриватиме можливі результати, мають бути жорсткі наслідки. Сьогодні заплановані розмови і з іншими нашими партнерами", - повідомив Зеленський.