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росія намагається якнайшвидше закінчити війну — ГУР

23 лютого 2023, 12:05
росія намагається якнайшвидше закінчити війну — ГУР
Фото: LIGA.net
рф не має наміру затягувати війну в Україні на роки, навпаки – вона намагається досягти хоч якихось успіхів і закінчити її якомога скоріше.

Про це розказав керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю "Українській правді".

Пише УП

"Ні, абсолютно не так. От рівно навпаки. Росія всіляко намагається, наскільки можливо швидше закінчити війну. Але їхній військовий блок все ще намагається довести, що "ми зможемо, давайте вже обмежимося Донецькою і Луганською областями, але ми точно це зробимо, і зупиняємо" - заявив Буданов.

Керівник ГУР додав, що в РФ є певна кількість людей, які вважають, що затягування конфлікту йде на руку Росії, але є й люди, які переконанні, що це йде на руку Україні.

"Проблема в тому, що насправді, хоча я ненавиджу цих всіх москалів, але там теж є недурні хлопці і дівчата. І вони чітко розуміють, що часу немає ні в кого. Чим довше це буде тривати, тим більше й швидше прийде повна руйнація і збройних сил, і економіки" - сказав керівник ГУР.

Водночас Буданов підкреслив, що Україна реально продовжує отримувати зброю від партнерів і у питанні контрнаступу, який планується навесні, все "плюс-мінус" йде за планом.

ГУРБуданов

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