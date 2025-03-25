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росія намагається затягнути прорив у переговорах – The Telegraph

25 березня 2025, 15:55
росія намагається затягнути прорив у переговорах – The Telegraph
Фото: Reuters
Делегатам наказали придивлятись до кожної коми.
Завдання російської делегації у Саудівській Аравії - затягувати переговори щодо війни якомога довше.
 
Про це йдеться у аналізі старшого іноземного кореспондента The Telegraph Роланда Оліфанта.
 
російська сторона доволі стримано прокоментувала новий раунд переговорів зі США. Спільних заяв досі не було, попри анонси у ЗМІ.
 
"Цікаво, складно, але досить конструктивно", - сказав Григорій Карасін.
 
"Технічні переговори, які заглиблюються в деталі", - сказав Дмитро Пєсков.
 
Видання пише: "Це мова процедурного болота, а не дипломатичного прориву. А це означає просто бажання затягнути переговори якомога довше".
 
"Moscow Times" знайшла джерело, близьке до кремля, яке дослівно розповіло про нюанси переговорного процесу. У 2022 році росія прийняла закон про "анексію" Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Оскільки російська конституція забороняє передавати російську територію після її анексії, війна має закінчитися, коли кожен дюйм цих територій перебуває під контролем росії.
 
росіяни сподіваються, що Дональд Трамп змусить українців поступитися землею в тих регіонах, якими він ще володіє, або затягне переговори якомога довше в надії заволодіти ними силою. Навіть якщо вони не досягають регіональних кордонів, кожен зайвий кілометр, який вони окуповують, може бути збережений за ними.
 
"Таким чином, час зараз на нашому боці, і ми спробуємо максимально використати його", - повідомило газеті одне джерело.
 
Умови на полі бою та прогрес за столом переговорів безпосередньо пов’язані. Поки путін думає, що може отримати більше від першого, він буде тягнути з другим.
 
Завдання російської делегації полягає в тому, щоб не дратувати американців прямим "ні", а коли їм не вистачає терпіння, переконати їх, що Україна, а не росія, створює затримку.
 
Однак поки що американська делегація тримає свої карти "в рукаві". Видання прогнозує, що переговори, ймовірно, затягнуться на тижні. Так само і бойові дії.

 

війна в Україніпереговори з рфросія окупанти

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