"Технічні переговори, які заглиблюються в деталі", - сказав Дмитро Пєсков.

Видання пише: "Це мова процедурного болота, а не дипломатичного прориву. А це означає просто бажання затягнути переговори якомога довше".

"Moscow Times" знайшла джерело, близьке до кремля, яке дослівно розповіло про нюанси переговорного процесу. У 2022 році росія прийняла закон про "анексію" Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Оскільки російська конституція забороняє передавати російську територію після її анексії, війна має закінчитися, коли кожен дюйм цих територій перебуває під контролем росії.

росіяни сподіваються, що Дональд Трамп змусить українців поступитися землею в тих регіонах, якими він ще володіє, або затягне переговори якомога довше в надії заволодіти ними силою. Навіть якщо вони не досягають регіональних кордонів, кожен зайвий кілометр, який вони окуповують, може бути збережений за ними.

"Таким чином, час зараз на нашому боці, і ми спробуємо максимально використати його", - повідомило газеті одне джерело.

Умови на полі бою та прогрес за столом переговорів безпосередньо пов’язані. Поки путін думає, що може отримати більше від першого, він буде тягнути з другим.

Завдання російської делегації полягає в тому, щоб не дратувати американців прямим "ні", а коли їм не вистачає терпіння, переконати їх, що Україна, а не росія, створює затримку.

Однак поки що американська делегація тримає свої карти "в рукаві". Видання прогнозує, що переговори, ймовірно, затягнуться на тижні. Так само і бойові дії.