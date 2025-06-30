росія намагається збільшити виробництво бойових літаків – ISW

Утім, завод ледве справляється з модернізацією і збільшенням планів з виробництва літаків через санкції і триваючий дефіцит робочої сили в росії.

росія намагається збільшити виробництво літаків у середньостроковій і довгостроковій перспективі, однак у неї можуть виникнути з цим проблеми через санкції.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

Супутникові знімки з середини 2024 року по травень 2025 року показують, що росія побудувала або розширила щонайменше п'ять будівель на Казанському авіаційному заводі на 19 000 квадратних метрів. Цей завод виробляє і модернізує російські стратегічні літаки Туполєва, такі як Ту-160М, Ту-160М2 і Ту-22М3, а також вертольоти. При цьому, за даними видання, російська влада планує продовжити нове будівництво до кінця 2026 року, щоб збільшити виробничі можливості заводу.

Пресслужба російської державної Об'єднаної авіабудівної корпорації (ОАК) повідомила, що росія має намір виробляти на Казанському заводі чотири літаки Ту-214 до 2025 року, сім - до 2026 року, 17 - до 2027 року та 28 щорічно до 2028 року.