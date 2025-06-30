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росія намагається збільшити виробництво бойових літаків – ISW

30 червня 2025, 10:57
росія намагається збільшити виробництво бойових літаків – ISW
Фото: rg.ru
Утім, завод ледве справляється з модернізацією і збільшенням планів з виробництва літаків через санкції і триваючий дефіцит робочої сили в росії.
росія намагається збільшити виробництво літаків у середньостроковій і довгостроковій перспективі, однак у неї можуть виникнути з цим проблеми через санкції.
 
Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.
 
Супутникові знімки з середини 2024 року по травень 2025 року показують, що росія побудувала або розширила щонайменше п'ять будівель на Казанському авіаційному заводі на 19 000 квадратних метрів. Цей завод виробляє і модернізує російські стратегічні літаки Туполєва, такі як Ту-160М, Ту-160М2 і Ту-22М3, а також вертольоти. При цьому, за даними видання, російська влада планує продовжити нове будівництво до кінця 2026 року, щоб збільшити виробничі можливості заводу.
 
Пресслужба російської державної Об'єднаної авіабудівної корпорації (ОАК) повідомила, що росія має намір виробляти на Казанському заводі чотири літаки Ту-214 до 2025 року, сім - до 2026 року, 17 - до 2027 року та 28 щорічно до 2028 року.
 
Завод ледве справляється з модернізацією і збільшенням планів з виробництва літаків через санкції і триваючий дефіцит робочої сили в росії. Зокрема, у 2024 році завод поставив тільки два Ту-160М2 і два Ту-160М.
 
"Однак поточний річний темп виробництва заводу залишається незрозумілим, оскільки Туполєви, які завод поставив у 2024 році, ймовірно, вже певний час перебувають у стадії будівництва. Санкції, а також брак деталей і робочої сили, ймовірно, продовжать сповільнювати виробництво літаків у росії, навіть незважаючи на те, що росія працює над розширенням фізичних виробничих можливостей", - зазначають в ISW.
 
росія також, як повідомляється, розширює виробництво літаків марки "Сухой" і, за запевненням глави ОАК, має намір підвищити ефективність виробництва цих літаків на 30 відсотків до 2030 року.
 
При цьому ISW раніше оцінив, що кремль може знижувати пріоритети в авіабудуванні, щоб заощадити кошти і матеріали для виробництва безпілотників і зброї.

 

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