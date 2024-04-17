росія намагається змусити українців покинути Харків – Bloomberg

Україна та західні офіційні особи бачать, що москва планує відрізати Харків.

Натомість Київ все частіше просить допомоги з енергопостачанням і ППО, повідомляє агенція Bloomberg.

Посилені атаки на Харків армією рф це спосіб примусити місцевих жителів до евакуації, адже наразі кремль не має достатньо сил для наступу на місто з метою його захоплення.

Дії кремля зі знищення енергетичної інфраструктури схожі на скоординовані зусилля для створення умов, які роблять Харків непридатним для життя.

росіяни користуються моментом, коли Україні бракує артилерійських боєприпасів і ракет для ППО.

Нещодавно росіяни намагалися розповсюдити дезінформацію про "евакуацію мешканців Харкова через можливість оточення міста", метою якої було поширення паніки, пише видання.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що "майже вся" місцева генерація електроенергії була знищена під час російських ударів, через що "зима буде для нас викликом".

Адміністрація президента США Джо Байдена обговорювала, як допомогти Харкову з енергетикою.

Разом з тим, майже ніхто не прогнозує, що сили росії зможуть захопити місто найближчим часом, йдеться у статті.

Чиновники в оточенні українськогго президента Володимира Зеленського вважають, що росія не має достатньо ресурсів для проведення серйозного наступу, через що намагається створити відчуття паніки.

Американські та інші західні офіційні особи погоджуються з тим, що армія рф не має можливості атакувати Харків без значного поповнення російських військ.

Проте країна-агресор має на меті мобілізувати щонайменше 250 000 росіян цього року. На думку західних чиновників, метою російського диктатора Володимира путіна залишається повне захоплення України.

Останнім часом росія інтенсивно обстрілює Харків, намагаючись повністю знищити його енергетичну інфраструктуру.