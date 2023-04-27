росія намагалась дестабілізувати ситуацію напередодні регіональних виборів – Санду

Президент Молдови Мая Санду заявиала, що рф втручаалась у внутрішні справи країни напередодні виборів глави автономного територіального утворення Гагаузія.

За словами Санду, там багато кандидатів були російськими агентами.

Про це передає Reuters.

"Ми бачимо відкрите втручання, він прямував до Гагаузії, щоб підтримати одного з кандидатів на виборах. На жаль, багато кандидатів там є агентами росії, а не політиками, які хочуть працювати на благо народу Гагаузії", - заявила президент Молдови.

Молдова звинуватила росію в спробах дестабілізувати ситуацію в країні.

"росія не поважає і ніколи не поважала наш суверенітет і незалежність. І тепер москва намагається дестабілізувати ситуацію в Молдові, щоб перешкодити нашому європейському курсу, спровокувати хаос", - сказала Санду в ефірі Jurnal-TV.

Днями Молдова заборонила російській регіональній делегації поїхати до напівавтономного проросійського регіону Гагаузія. В регіоні в неділю пройдуть вибори голови уряду.

Делегацію там очолити рустам Мінніханов, глава російського татарстану. Він і повідомив, що йому відмовилиу в'їзді до країни.

Молодва засудила повномасштабне вторгнення росії в Україну. Війна вплинула на економіку країни, яка сильно залежала від поставок газу з росії. Після цього в Молдові почалися антиурядові протести.

Президент заявила, що росія фінансує протести та різні партії, аби повернути до влади політиків, які перебувають під її контролем, і що Кишинів протистоїть цим зусиллям за підтримки ЄС.

Нагадаєжмо, що Гагаузія – автономний регіон на півдні Молдови, в якому проживає 160 тисяч осіб.