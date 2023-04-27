росія намагалась дестабілізувати ситуацію напередодні регіональних виборів – Санду
За словами Санду, там багато кандидатів були російськими агентами.
Про це передає Reuters.
"Ми бачимо відкрите втручання, він прямував до Гагаузії, щоб підтримати одного з кандидатів на виборах. На жаль, багато кандидатів там є агентами росії, а не політиками, які хочуть працювати на благо народу Гагаузії", - заявила президент Молдови.
Молдова звинуватила росію в спробах дестабілізувати ситуацію в країні.
"росія не поважає і ніколи не поважала наш суверенітет і незалежність. І тепер москва намагається дестабілізувати ситуацію в Молдові, щоб перешкодити нашому європейському курсу, спровокувати хаос", - сказала Санду в ефірі Jurnal-TV.
Днями Молдова заборонила російській регіональній делегації поїхати до напівавтономного проросійського регіону Гагаузія. В регіоні в неділю пройдуть вибори голови уряду.
Делегацію там очолити рустам Мінніханов, глава російського татарстану. Він і повідомив, що йому відмовилиу в'їзді до країни.
Молодва засудила повномасштабне вторгнення росії в Україну. Війна вплинула на економіку країни, яка сильно залежала від поставок газу з росії. Після цього в Молдові почалися антиурядові протести.
Президент заявила, що росія фінансує протести та різні партії, аби повернути до влади політиків, які перебувають під її контролем, і що Кишинів протистоїть цим зусиллям за підтримки ЄС.
Нагадаєжмо, що Гагаузія – автономний регіон на півдні Молдови, в якому проживає 160 тисяч осіб.