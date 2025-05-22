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росія намагалась хакнути камери безпеки на кордоні, щоб зірвати допомогу Україні

22 травня 2025, 13:45
росія намагалась хакнути камери безпеки на кордоні, щоб зірвати допомогу Україні
Фото: sumy.ua
росіяни могли отримати доступ до близько 10 000 камер на заході України.

москва зламала тисячі камер спостереження на західному кордоні України, щоб відстежувати і перешкоджати надходженню допомоги від союзників в Україну. 

Про це пише The Guardian, посилаючись на розвідувальну службу Британії. 

Британія стверджує, що підрозділ ГРУ мав доступ до камер поблизу переправ, військових об'єктів та залізничних станцій у ключових європейських місцях. 

Підрозділ ГРУ рф звинувачується у використанні безлічі методів для нападу на організації, які надають іноземну допомогу, а також у надсиланні фішингових листів, що містять порнографію та підроблену професійну інформацію, та отримання паролів до вкрадених акаунтів для проникнення в системи. 

Видання зазначає, що росія отримала доступ до близько 10 000 камер поблизу "військових об'єктів і залізничних станцій для відстеження переміщення матеріалів в Україну", з яких 80% перебували в Україні та 10% у Румунії.

Також відомо, що 4% цільових камер розташовувалися в Польщі, 2,8% в Угорщині та 1,7% у Словаччині, але місцезнаходження інших камер не вказується. Такі дії надали б доступ до "моментального знімка" зображень із камер.

Стверджується, що було зроблено й інші спроби, спрямовані на збір конфіденційної інформації про постачання, такої як розклад поїздів і транспортні накладні.

"Принаймні в одному випадку зловмисники намагалися використовувати голосовий фішинг, щоб отримати доступ до привілейованих облікових записів, видаючи себе за ІТ-персонал", - написано в звіті.

Розвідка пише, що тематика фішингових листів була різноманітною і варіювалася від професійних тем до тем для дорослих і листи часто надсилали через зламані облікові записи або безкоштовні облікові записи веб-пошти. 

Електронні листи писали рідною мовою цілі та надсилали одному цільовому одержувачу.

 
Росіявійна в Україні

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