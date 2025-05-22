росія намагалась хакнути камери безпеки на кордоні, щоб зірвати допомогу Україні

росіяни могли отримати доступ до близько 10 000 камер на заході України.

москва зламала тисячі камер спостереження на західному кордоні України, щоб відстежувати і перешкоджати надходженню допомоги від союзників в Україну.

Про це пише The Guardian, посилаючись на розвідувальну службу Британії.

Британія стверджує, що підрозділ ГРУ мав доступ до камер поблизу переправ, військових об'єктів та залізничних станцій у ключових європейських місцях.

Підрозділ ГРУ рф звинувачується у використанні безлічі методів для нападу на організації, які надають іноземну допомогу, а також у надсиланні фішингових листів, що містять порнографію та підроблену професійну інформацію, та отримання паролів до вкрадених акаунтів для проникнення в системи.

Видання зазначає, що росія отримала доступ до близько 10 000 камер поблизу "військових об'єктів і залізничних станцій для відстеження переміщення матеріалів в Україну", з яких 80% перебували в Україні та 10% у Румунії.

Також відомо, що 4% цільових камер розташовувалися в Польщі, 2,8% в Угорщині та 1,7% у Словаччині, але місцезнаходження інших камер не вказується. Такі дії надали б доступ до "моментального знімка" зображень із камер.

Стверджується, що було зроблено й інші спроби, спрямовані на збір конфіденційної інформації про постачання, такої як розклад поїздів і транспортні накладні.

"Принаймні в одному випадку зловмисники намагалися використовувати голосовий фішинг, щоб отримати доступ до привілейованих облікових записів, видаючи себе за ІТ-персонал", - написано в звіті.

Розвідка пише, що тематика фішингових листів була різноманітною і варіювалася від професійних тем до тем для дорослих і листи часто надсилали через зламані облікові записи або безкоштовні облікові записи веб-пошти.

Електронні листи писали рідною мовою цілі та надсилали одному цільовому одержувачу.