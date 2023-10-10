Сьогодні генеральна асамблея ООН не підтримала обрання росії членом Ради Організації з прав людини.

Про це пресслужба ООН повідомила в X (Twitter).

"Серед 15 членів Ради ООН з прав людини на 2024-2026 роки, яких обрала Генасамблея, росії немає", - йдеться в дописі.

Серед європейських держав в ООН будуть представлені Албанія, Болгарія, Франція і Нідерланди.

росія змагалась саме з Албанією і Болгарією за два місця в Раді, зарезервовані для країн Центральної та Східної Європи.

Днями ми писали, що росія прагне переобрання до Ради ООН з прав людини під час таємного голосування.