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росія намагалася атакувати українські енергооб'єкти, щоб зупинити промислову діяльність – розвідка Британії

04 березня 2024, 13:48
росія намагалася атакувати українські енергооб'єкти, щоб зупинити промислову діяльність – розвідка Британії
Фото: УНН
В лютому кремль здійснював атаки з використанням безпілотників односторонньої дії на українську інфраструктуру та енергетичну, щоб послабити промислову діяльність України.

Про це Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки написано в соцмережі X (Twitter).

"Українські сили протиповітряної оборони неодноразово відбивали атаки OWA-UAV, але російські удари з високою ймовірністю завдали шкоди українським електростанціям та електричним підстанціям", - йдеться в дописі. 

Атаки відбувалися по всій Україні. 

Було завдано шкоди регіональній енергетичній інфраструктурі, зокрема в Донецьку, Дніпрі і на заході України.

Атаки росіян, найімовірніше, були здійснені за допомогою комбінації OWA-UAV, ракетних систем класу "земля-земля" і звичайної реактивної артилерії, а не російської авіації дальнього радіусу дії, як це спостерігалося в 2022 і 2023 роках.

"Цілком ймовірно, що росія прагнула атакувати регіональні енергетичні об'єкти, щоб погіршити промислову діяльність в Україні. Незважаючи на ці атаки, енергосистема України підтримує стабільну роботу мережі", - додали розвідувальники. 

Нагадаємо, що цієї зими Україна змогла уникнути блекаутів.

 
Росіяенергетикаінфраструктураатаки

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