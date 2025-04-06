росія намагалася стежити за підводними човнами Британії – The Telegraph

рф таємно розмістила датчики для стеження за підводними човнами

У водах навколо Великої Британії виявили російські шпигунські сенсори, призначені для стеження за атомними підводними човнами типу Vanguard.

Про це пише The Telegraph.

Частину пристроїв викинуло на берег, де їх виявив Королівський флот. Військові розцінили знахідку як загрозу нацбезпеці.

Москва намагалася отримати розвіддані про чотири підводні ракетоносці, один з яких нині виконує місію в межах постійного морського ядерного стримування.

У росії є флот спеціалізованих підводних суден, які, за повідомленнями, краще підготовлені до операцій на морському дні, ніж техніка НАТО. Під час війни проти України Кремль активізував дії зі шпигунства та диверсій, зокрема пошкодження підводних кабелів, трубопроводів і військової інфраструктури. За 15 місяців у Балтійському морі зафіксовано щонайменше 11 інцидентів з інтернет-кабелями.

"Це навмисна дія", - пояснив інсайдер зі структур оборони. У відповідь Велика Британія та союзники активізували спостереження. Система Nordic Warden, яка використовує ШІ для моніторингу переміщення російського тіньового флоту, була розгорнута після атаки на кабель між Естонією та Фінляндією. Високопоставлений британський військовий заявив: "Не повинно бути жодних сумнівів, в Атлантиці вирує війна. Це гра в кішки-мишки, яка триває після закінчення холодної війни, а тепер знову набирає обертів. Ми бачимо феноменальну активність росії." Минулого року поблизу британського узбережжя з’явився російський розвідувальний корабель "Янтарь". Його діяльність координує Головне управління глибоководних досліджень (ГУГІ).

Міністерство оборони заявило:

"Ми прагнемо посилити безпеку критично важливої ​​офшорної інфраструктури. Разом із нашими союзниками по НАТО та Об’єднаним експедиційним силам ми посилюємо нашу реакцію, щоб гарантувати, що російські кораблі та літаки не можуть працювати таємно поблизу Великої Британії або поблизу території НАТО, використовуючи нові технології, такі як штучний інтелект, і координуючи патрулювання з нашими союзниками. І наші безперервні засоби ядерного стримування в морі продовжують патрулювати світові океани непоміченими, як це було протягом 56 років".