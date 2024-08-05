росія намагалася вдарити по Київщині північнокорейською ракетою KN-23 – Defense Express
російські окупанти у середу, 31 липня, намагалися вдарити по Київській області північнокорейською балістичною ракетою KN-23. Вона не долетіла до цілі.
Про це повідомляє Defense Express.
Як пише видання, ракета летіла у напрямку Білої Церкви, але впала на території Київської області. Ймовірно, причиною цього був її вибух у повітрі.
Журналісти стверджують, що на місці падіння ракети було знайдено уламки з маркуванням, яке наносять на KN-23. Таке озброєння країна-агресор уже використала для ударів по Україні на початку 2024 року.
Defense Express нагадує, що востаннє використання росією балістичних ракет KN-23 для ударів по Україні фіксували 27 лютого 2024 року. Пауза тривала п'ять місяців.
За даними видання, балістичні ракети КНДР, якими користується росія, обладнані бойовою частиною з фугасним спорядженням, потужність якої становить до 1000 кілограмів у тротиловому еквіваленті.
Також максимальний радіус дії KN-23 становить 650 км.