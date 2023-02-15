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росія намагалася викрасти українські судна з Іспанії

15 лютого 2023, 20:12
росія намагалася викрасти українські судна з Іспанії

Служба безпеки України спільно з правоохоронними органами Королівства Іспанія запобігли спробі росії привласнити майно воднотранспортного держпідприємства України.

Про це написав Telegram-канал СБУ.

"Керівництво підсанкційної компанії з росії намагалось заволодіти двома українськими промисловими суднами, які перебувають на території іспанського порту. Загальна вартість кораблів - понад $10 млн" - йдеться в повідомленні. 

Для реалізації оборудки представники країни-агресора домовились з посадовцями українського держпідприємства про оренду плавзасобів афілійованою бізнес-структурою, яку контролюють з росії і потім учасники схеми створили штучні умови для передачі суден російській компанії нібито за погашення боргу у вигляді арештованих активів в Україні, заявили в СБУ. 

Втім співробітники СБУ спільно із західними партнерами своєчасно викрили злочинний механізм, встановили осіб, причетних до його організації, і заблокували незаконну передачу українського майна” - написали СБУшники.

За матеріалами Служби безпеки суд наклав арешт на морські судна і після проведення слідчо-оперативних дій їх буде повернуто у власність України.
РосіяІспаніякрадіжка

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