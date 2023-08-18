Матеріали:
Теми:

росія намагатиметься утриматися від мобілізації, але вербуватиме контрактників – естонська розвідка

18 серпня 2023, 18:55
росія намагатиметься утриматися від мобілізації, але вербуватиме контрактників – естонська розвідка
Джерело: lb.ua
рф не може розраховувати на успіхи у війні проти України на кшталт захоплення Донеччини без проведення великої хвилі мобілізації.

Розвідувальний центр Сил оборони Естонії вважає, що рф не може розраховувати на успіхи у війні проти України на кшталт захоплення Донеччини без проведення великої хвилі мобілізації, втім найімовірніше росія намагатиметься утриматися від цього кроку.

Про це повідомляє ERR з посиланням на оперативне зведення естонської розвідки

За даними естонських розвідників, те, що росія прагне поліпшити мобілізаційну систему "не є безумовною ознакою підготовки мобілізації".

"Ймовірно, військові комісаріати схилятимуть резервістів до укладення контрактів. Судячи з усього, поточні темпи вербування контрактників дадуть змогу компенсувати втрати ЗС рф", – ідеться у зведенні.

Згідно з аналізом естонської розвідки, "з військової точки зору рф потрібно провести мобілізацію для нарощування наступального потенціалу військ".

"Однак це вкрай непопулярний крок і тому, найімовірніше, рф намагатиметься утриматися від мобілізації з внутрішньополітичних міркувань", – резюмується у зведенні

війна в Україніросія окупантимобілізації в росіїЕстоніярозвідкарозвідка Естонії

Останні матеріали

Швейцарія – новий рай для відмивання грошей. Прокуратура і суди в долі – розслідування Вадима Клейнера
Бізнес & Фінанси
Швейцарія – новий рай для відмивання грошей. Прокуратура і суди в долі – розслідування Вадима Клейнера
Переклад iPress – 18 серпня 2023, 16:27
Історія зради: команда Байдена продовжує переговори про Україну без України – Гаррі Каспаров. Частина 2
Політика
Історія зради: команда Байдена продовжує переговори про Україну без України – Гаррі Каспаров. Частина 2
Переклад iPress – 18 серпня 2023, 12:06
TAURUS та ATACMS замість Х-55. Чому Захід морально зобов'язаний надати Україні ракети – Welt
TAURUS та ATACMS замість Х-55. Чому Захід морально зобов'язаний надати Україні ракети – Welt
Переклад iPress – 18 серпня 2023, 08:45
Україна бореться за виживання. То чому ж союзники нервують через надання їй зброї? – Еліот Коен
Політика
Україна бореться за виживання. То чому ж союзники нервують через надання їй зброї? – Еліот Коен
Переклад iPress – 17 серпня 2023, 14:47
Історія зради. Команда Байдена продовжує переговори про Україну без України – Гаррі Каспаров. Частина 1
Політика
Історія зради. Команда Байдена продовжує переговори про Україну без України – Гаррі Каспаров. Частина 1
Переклад iPress – 17 серпня 2023, 13:51
Страх розпаду росії. Чому кремль робить Польщу цапом-відбувайлом – Януш Бугайські
Політика
Страх розпаду росії. Чому кремль робить Польщу цапом-відбувайлом – Януш Бугайські
Переклад iPress – 17 серпня 2023, 09:22
росія розширює використання наземних мін в Україні. Але тактика прориву мінних полів не змінювалася десятиліттями – Мік Раян
Технології
росія розширює використання наземних мін в Україні. Але тактика прориву мінних полів не змінювалася десятиліттями – Мік Раян
Переклад iPress – 16 серпня 2023, 15:42
Правдиві факти про Україну. Відповідь експертів Hudson Institute побрехенькам американських русофілів
Політика
Правдиві факти про Україну. Відповідь експертів Hudson Institute побрехенькам американських русофілів
Переклад iPress – 16 серпня 2023, 11:55
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється