росія намагатиметься утриматися від мобілізації, але вербуватиме контрактників – естонська розвідка

рф не може розраховувати на успіхи у війні проти України на кшталт захоплення Донеччини без проведення великої хвилі мобілізації.

Розвідувальний центр Сил оборони Естонії вважає, що рф не може розраховувати на успіхи у війні проти України на кшталт захоплення Донеччини без проведення великої хвилі мобілізації, втім найімовірніше росія намагатиметься утриматися від цього кроку.

Про це повідомляє ERR з посиланням на оперативне зведення естонської розвідки

За даними естонських розвідників, те, що росія прагне поліпшити мобілізаційну систему "не є безумовною ознакою підготовки мобілізації".

"Ймовірно, військові комісаріати схилятимуть резервістів до укладення контрактів. Судячи з усього, поточні темпи вербування контрактників дадуть змогу компенсувати втрати ЗС рф", – ідеться у зведенні.

Згідно з аналізом естонської розвідки, "з військової точки зору рф потрібно провести мобілізацію для нарощування наступального потенціалу військ".

"Однак це вкрай непопулярний крок і тому, найімовірніше, рф намагатиметься утриматися від мобілізації з внутрішньополітичних міркувань", – резюмується у зведенні