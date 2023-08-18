росія намагатиметься утриматися від мобілізації, але вербуватиме контрактників – естонська розвідка
Розвідувальний центр Сил оборони Естонії вважає, що рф не може розраховувати на успіхи у війні проти України на кшталт захоплення Донеччини без проведення великої хвилі мобілізації, втім найімовірніше росія намагатиметься утриматися від цього кроку.
Про це повідомляє ERR з посиланням на оперативне зведення естонської розвідки
За даними естонських розвідників, те, що росія прагне поліпшити мобілізаційну систему "не є безумовною ознакою підготовки мобілізації".
"Ймовірно, військові комісаріати схилятимуть резервістів до укладення контрактів. Судячи з усього, поточні темпи вербування контрактників дадуть змогу компенсувати втрати ЗС рф", – ідеться у зведенні.
Згідно з аналізом естонської розвідки, "з військової точки зору рф потрібно провести мобілізацію для нарощування наступального потенціалу військ".
"Однак це вкрай непопулярний крок і тому, найімовірніше, рф намагатиметься утриматися від мобілізації з внутрішньополітичних міркувань", – резюмується у зведенні