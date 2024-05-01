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росія наносить смертоносні удари по цивільних об'єктах в Одесі – NYT

01 травня 2024, 14:57
росія наносить смертоносні удари по цивільних об'єктах в Одесі – NYT
Фото: з вільного доступу
Україна звинувачує кремль в застосуванні касетної зброї в цивільному районі міста, в результаті чого загинуло п'ятеро людей в понеділок і ще троє вчора.

Про це повідомляє американська газета The New York Times.  

Двічі поспіль росіяни б'ють по цивільних районах Одеси "Іскандерами" з касетною бойовою частиною через що загинули вже 8 людей. 

російська армія почала застосовувати новий вид терору проти мирних мешканців. 

В поенділок під час російської ракетної атаки касетною ракетою "Іскандер" загинули п'ятеро мирних жителів і собака, а після вчорашньої атаки ще троє людей. 

Уряд України звинувачує росіян в застосуванні касетної зброї, яка завдає невибіркової шкоди цивільному населенню, адже жодних військових об'єктів поблизу місць ракетних ударів не було. 

Генпрокурор України Андрій Костін заявив, що росія випустила балістичну ракету "Іскандер" з касетною боєголовкою під час атаки в понеділок по людному місцю, де гуляли мешканці міста.

"У слідства є підстави вважати, що рішення про застосування такої зброї російські військові прийняли навмисне, щоб знищити якомога більше мирних українських громадян", - сказав Костін.

До заяви було включено відео атаки, де видно, що ціллю нападу була портова зона з кількома спортивними спорудами неподалік. 

Крім того, видно приблизно 30 невеликих вибухів, імовірно спричинених суббоєприпасами ракети.

Польський військовий аналітик Rochan Consulting Конрад Музика сказав, що вибухи, схожі були на дію касетного боєприпасу, а посол США в Україні Бріджит Брінк написала, що росія використала касетні боєприпаси під час цієї атаки.

В Кремлі ніяк не прокоментували ракетну атаку на Одесу, але американські ж офіційні особи заявили, що їм відомо про атаку на Одесу 29 квітня і про заяву України про використання рф касетних боєприпасів, але вони не можуть підтвердити цей факт.

 
Одесавійна в Україніросія-агресор

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