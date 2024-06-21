росія направила розвідувальний корабель до берегів Німеччини – ЗМІ

Оскільки корабель не заходив у територіальні води цих країн, вони не втручалися.

Країна-агресор росія направила до берегів Німеччини розвідувальний корабель Василий Татищев, який вийшов з російського Калінінграда.

Про це повідомив німецький таблоїд Bild.

Як пише Bild, розвідувальний корабель пройшов уздовж північного узбережжя Німеччини й зараз перебуває у водах Балтійського моря між портом Кіль й островом Фемарн. Василий Татищев супроводжували патрульний катер ВМС Данії та корабель поліції Німеччини. Оскільки корабель не заходив у територіальні води цих країн, вони не втручалися.

Німецька газета Kieler Nachrichten додає, що Татищев спостерігав за навчаннями НАТО BALTOPS. Bild зазначає, що росія могла прослуховувати сигнали телефонів і створювати перешкоди для зв’язку та GPS-навігації. Раніше на півночі Німеччини вже виникали збої у навігації.

17 червня міністерство оборони Литви заявляло, що вже другий тиждень фіксує підвищену активність російської авіації в Балтійському регіоні. Там пов’язали цю активність з навчаннями НАТО.

Зокрема, за два тижні міноборони виявило сім тактичних бомбардувальників СУ-24, п’ять винищувачів СУ-27, чотири винищувачі СУ-30, два винищувачі-бомбардувальники СУ-34, чотири літаки-розвідники Іл-20, два літаки-розвідники та аерокартографи Ан-3, а також пасажирський літак Іл-96.