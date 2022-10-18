росія вважає неможливою демілітаризацію Запорізької АЕС

росія наразі вважає неможливою демілітаризацію Запорізької АЕС.

Про це заявив заступник голови російської делегації на засіданні першого комітету Генасамблеї ООН Костянтин Воронцов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання Коммерсант.

За словами російського дипломата, ЗАЕС не може залишатися без охорони військових рф, оскільки це створює можливості для нападу ЗСУ.

"Повністю виключаємо так звану демілітаризацію Запорізької АЕС та периметра навколо неї, що призведе до зниження ступеня її захищеності та підвищення загрози вчиненню терористичних актів, а також появі умов для контрнаступу збройних сил України", - зазначив Воронцов.

11 жовтня голова МАГАТЕ Рафаель Ґроссі провів зустріч із Володимиром Путіним. Після цього він повернувся в Київ. За результатами переговорів Ґроссі заявив, що сторони "наближаються до створення захисної зони для Запорізької АЕС".

А вже 12 жовтня внаслідок ракетного обстрілу російськими військами була пошкоджена підстанція "Дніпровська" у Дніпропетровській області. В результаті аварійно відімкнулася лінія зв’язку 750кВ ЗАЕС – Дніпровська. Відтак Запорізька АЕС опинилася повністю знеструмленою.