росія нарощує виробництво дронів, щоб підживити наступ – CNN

Армія рф і далі посилює повітряну війну в Україні.

кремль активно нарощує виробництво БпЛА іранської розробки Shahed-136 на заводі в Алабузькій спеціальній економічній зоні, яка в Татарстані.

Про це інформує телеканал CNN.

Минулого року в Алабузі було виготовлено 2738 безпілотників типу Shahed, а за перші дев’ять місяців цього показник виріс більш як вдвічі - до 5760 одиниць.

Крім того, на тому ж заводі запустили серійне виробництво дешевших дронів-приманок.

Задля прискорення виробничих темпів використовується імпорт з Китаю і низькокваліфікована робоча сила: підлітки та жінки з Африки.

Видання пише, що завод виробляє дрони-приманки, відомі як "Гербера", які зроблені з фанери та пінопласту. Вони дешеві у виробництві та імітують радіолокаційний сигнал справжніх "шахедів".

Журналісти зазначають, що росія планує виготовити порядка 10 000 "Гербер" до кінця 2024 року, а це вдвічі більше за кількість Shahed-136.

Згідно з українськими дослідженнями, москва почала випробування Shahed-136 з термобаричними боєголовками, які здатні спричиняти масштабні руйнування у закритих приміщеннях.

Ця зброя відома як вакуумні бомби і становить серйозну загрозу для міських районів.

Експерти кажуть, що оборонна промисловість рф наразі перевершує за потужністю всі країни ЄС, випускаючи зброю у чотири рази швидше.