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росія нарощує виробництво зброї – The Economist

12 травня 2025, 18:12
росія нарощує виробництво зброї – The Economist
InformNapalm
Однак промисловість рф усе ще має певні обмеження.

Збільшення дронових атак рф по території України свідчить про гіперактивну роботу оборонної промисловості росії. 

Про це повідомляє журнал The Economist.

Видання веде свій підрахунок, а також використало аналіз даних з різних, переважно комерційних джерел. 

Загалом дані охопили лише частину від загальної кількості присутніх пристроїв - ймовірно, від 2% до 10% - проте вони служать показником рівня активності росіян.

Щодо бронетехнікий, то омський танковий завод, один з найбільших танкових заводів у Росії. Цей завод приймає старі танки Т-80, випущені десятки років тому, та модернізує їх, працюючи цілодобово. Після повномасштабного вторгнення кількість росіян на заводі різко зросла. Рівень активності залишається особливо високим з середини 2023 року.

Уралвагонзавод - найбільший танковий завод Росії, продемонстрував значно вищу активність у 2024 році, ніж у 2023 році.

Арзамаський завод, який виробляє бронетранспортери, а також заводи Курганмашзавод і Мотовіліха, які виробляють бойові машини піхоти, також переживають бум.

Єкатеринбурзький завод №9 виробляє стволи для гаубиць та танків. На супутникових знімках можна побачити артилерійські знаряддя та гармати, припарковані просто неба.

Стосовно ракет, то за кілька кілометрів звідти розташоване виробництво Новатор, що розробляє балістичні ракети Іскандер.

Також є ознаки зростання на Волгоградському заводі Титан-Барикади, де будуються пускові установки Іскандер, та на НВО Сплав у Тулі, яке виробляє ракети Град, Ураган та Смерч.

Щодо боєприпасів, то найбільшим підприємством в рф з виготовлення снарядів в росії є Свердловський завод у Дзержинську, який спеціалізується на виробництві хімікатів для артилерійських снарядів та керованих авіабомб і за останні місяці обсяги продукції на цьому заводі значно зросли.

Підвищення активності також зафіксовано на підприємстві Сельмаш у Кірові, де виготовляють корпуси для боєприпасів.

Видання також пише, що безпілотники також мають зростання:

фіксується активність на заводі Алабуга в Татарстані, де виготовляються безпілотники, а також у сусідньому аеропорту Бегішево.

Щодо хімічних речовин:

У Бійську розташований важливий завод з виробництва олеуму, який використовується у вибухівці, та центр військових досліджень теж зросла активність. Зокрема, середньодобовий рух транспорту між спальними зонами та районами з хімічними заводами зріс на 19% у 2023 році. "Час перебування" того, як довго люди залишаються в одному місці - зріс на 32% у періоди, пов’язані з другою та третьою робочими змінами.

Проте промисловість рф усе ще має певні обмеження. 

Так, в 2023 році росія покладалася на Північну Корею у постачанні значної частини артилерійських боєприпасів, що використовуються в Україні, але ці запаси не безмежні.

 
Росіяармія рф

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