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росія наростила виробництво ракет швидше, ніж очікувалось – ISW

07 листопада 2023, 09:31
росія наростила виробництво ракет швидше, ніж очікувалось – ISW
Загалом, у жовтні, окупанти виготовили 115 високоточних ракет великої дальності.

Схоже, що російські військові збільшили свої запаси високоточних ракет швидше, ніж передбачалося в попередніх прогнозах.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

6 листопада речник Головного управління військової розвідки (ГУР) України Вадим Скібіцький заявив, що російські війська мають у резерві 870 високоточних оперативно-стратегічних і стратегічних ракет.

Раніше ж, 28 серпня, Скібіцький заявляв, що російські сили мають у резерві 585 ракет великої дальності. Тобто за цей період російські сили збільшили свій ракетний резерв на 285 ракет.

6 листопада Скібіцький додав, що загалом у жовтні російські війська виготовили 115 високоточних ракет великої дальності: 30 крилатих ракет "Іскандер-М", 12 крилатих ракет "Іскандер-К", 20 крилатих ракет "Калібр", 40 крилатих ракет Х-101, 9 крилатих ракети Х-32 і 4 балістичні ракети "Кінжал".

 

 

 

ракетивійна в Україніросія окупантивиробництво зброї

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