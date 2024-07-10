росія наростила виробництво зброї набагато швидше, ніж очікували в НАТО

рф виробляє до 2 мільйонів 152-мм снарядів на рік.

росія успішно відновила свою військову економіку набагато швидше, ніж очікувалося, і зараз вона виробляє набагато більше артилерійських боєприпасів, ніж до початку великої війни в Україні.

Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас у кулуарах саміту НАТО у Вашингтоні, пише Business Insider.

За його словами, до повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року москва виробляла до 400 тисяч 152-мм снарядів на рік, і відтоді ця цифра зросла до 2 мільйонів. Зазначається, що в Європі, наприклад, річний обсяг виробництва цього типу артилерійських боєприпасів становить менше ніж 600 тисяч, а у США - нижче ніж 350 тисяч.

"Вони рухаються досить швидко", - сказав він.