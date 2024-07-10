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росія наростила виробництво зброї набагато швидше, ніж очікували в НАТО

10 липня 2024, 13:50
росія наростила виробництво зброї набагато швидше, ніж очікували в НАТО
Фото: Reuters
рф виробляє до 2 мільйонів 152-мм снарядів на рік.
росія успішно відновила свою військову економіку набагато швидше, ніж очікувалося, і зараз вона виробляє набагато більше артилерійських боєприпасів, ніж до початку великої війни в Україні.
 
Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас у кулуарах саміту НАТО у Вашингтоні, пише Business Insider.
 
За його словами, до повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року москва виробляла до 400 тисяч 152-мм снарядів на рік, і відтоді ця цифра зросла до 2 мільйонів. Зазначається, що в Європі, наприклад, річний обсяг виробництва цього типу артилерійських боєприпасів становить менше ніж 600 тисяч, а у США - нижче ніж 350 тисяч.
 
"Вони рухаються досить швидко", - сказав він.
 
Кащюнас вважає, що для створення оборонного режиму, що заслуговує на довіру і зможе ефективно стримувати росію, необхідно заповнити прогалини в можливостях, таких як протиповітряна оборона і боєприпаси великої дальності.
 
"Ми рухаємося вперед, але поступово", - констатував міністр

 

НАТОвійна в Українівиробництво зброїросія окупанти

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