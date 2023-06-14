росія назвала "вигадкою" звинувачення України щодо МН17 у Міжнародному суді ООН

Адвокати рф відкидають версію збиття літака, яку визнав суд Нідерландів та виніс вироки.

Представники російської федерації у Міжнародному суді ООН почали заперечувати версію про збиття літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній з російського комплексу "Бук" на слуханнях за позовом України щодо порушення росією антитерористичної угоди ООН.

Про це повідомляє Reuters.

Україна звинувачує росію у суді ООН у порушенні антитерористичної угоди ООН шляхом оснащення і фінансування москвою проросійських сил, в тому числі бойовиків, які збили літак рейсу MH17, вбивши всіх 298 пасажирів і членів екіпажу в липні 2014 року.

У Міжнародному суді ООН представники України повторили висновки суду Нідерландів, який у листопаді 2022 року встановив, що росія мала "загальний контроль" над сепаратистськими силами і поставила ракетний комплекс "Бук", який був використаний для збиття пасажирського літака.

Адвокат росії Майкл Свейнстон відкинув цю визнану судом версію, назвавши її "фікцією".

"Цього не було, ніякий "Бук" не прибував з росії", – заявив Свейнстон суду 14 червня, в останній день слухань.

У своєму позові в Міжнародний суд ООН Україна також стверджує, що росія порушила антидискримінаційний договір ООН, намагаючись знищити культуру етнічних татар і українців у Криму, який росія окупувала у 2014 році.

У своєму остаточному поданні в понеділок Україна попросила Міжнародний суд ООН визнати москву винною в порушенні своїх договірних зобов'язань і зобов'язати її виплатити репарації. Очікується, що Міжнародний суд ООН винесе рішення у цій справі до кінця 2023 року.

Нагадаємо, що у січні 2023 року Велика палата Європейського суду з прав людини визнала, що росія несе відповідальність за порушення прав людини на окупованих територіях Донбасу України, які вона взяла під контроль у 2014 році.