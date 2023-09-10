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росія не буде демократичною країною – це загарбник з поясом шахіда – Європарламент

10 вересня 2023, 18:29
росія не буде демократичною країною – це загарбник з поясом шахіда – Європарламент
Не всі країни на Європейському континенті мають дієвий план "Б" на випадок, якщо розрахунки на нормалізацію відносин себе не виправдають.

Європі не слід намагатися нормалізувати стосунки з росією, ця країна ніколи не буде демократичною.

Про це заявив депутат Європейського парламенту, голова Делегації ЄС-США Радослав Сікорський, повідомляє Укрінформ.

"Мої дискусії з європейцями полягають у тому, що не потрібно намагатися нормалізувати стосунки з росією. Вона не буде ніколи демократичною, це скоріше загарбник з поясом шахіда на собі. І насправді питання в тому, як його, цього загарбника, зупинити", - сказав Сікорський.

За його словами, попри те, що в Європі чудово розуміють агресивну природу російського режиму, в різних країнах Європейського Союзу існує різне сприйняття поняття безпеки.

"Безпеку чи небезпеку по-різному сприймають бельгієць, італієць чи португалець. Це ґрунтується на тому, що там не було ноги російського солдата і ніколи її не буде. Звідси всі ці позиції", - пояснив Сікорський.

За його словами, не всі країни на Європейському континенті мають дієвий план "Б" на випадок, якщо розрахунки на нормалізацію відносин себе не виправдають.

Основна причина суперечки, як вважає Сікорський, у тому, що більшість країн не мають плану "Б", якщо перший план не спрацює. 

"У Польщі є план "Б" у вигляді 2% ВВП, які виділятиметься на оборону", - зазначив він.

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