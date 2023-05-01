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росія не готова до контрнаступу України – CNN

01 травня 2023, 08:45
росія не готова до контрнаступу України – CNN
Фото: Макс Левін / LB.ua
Саме останні 72 години найбільше видають недостатню готовність росії до контрнаступу ЗСУ.

Хаотичні 72 години демонструють недостатню готовність росії до контрнаступу України.

Про це повідомляє CNN.

У матеріалі йдеться, що на фронтах спостерігається рух транспорту та артилерійські удари, регулярно лунають вибухи, які вражають життєво важливі російські цілі на окупованих територіях.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що підготовка до контрнаступу "добігає кінця", а президент України Володимир Зеленський запевнив, що контрнаступ "буде", але не назвав точної дати початку.

"Можливо, він вже почався; можливо, до нього залишилися лічені тижні. Ми не знаємо — і цей факт є серйозним показником успіху України на початковому етапі", — йдеться у статті.

У матеріалі сказано, що після відступу з Харківської області та Херсона росіяни мали принаймні сім місяців, щоб підготуватися до наступної ймовірної мети української атаки: Запорізької області.

"Це і сталося, з величезними мережами траншейної оборони, які видно з космосу. Визнання їхньої величезності не обов’язково є компліментом у 2023 році. Вони великі, так, але на них будь-хто може подивитися в Google. Це не дуже добре в епоху точних ракет та швидких броньованих досягнень", — зазначають журналісти.

CNN пише, що саме останні 72 години найбільше видають недостатню готовність росії до контрнаступу ЗСУ. Про це свідчить, зокрема, звільнення заступника міністра обороони рф, який відповідає за логістику, Михайла Мізінцева.Міністерство оборони росії не повідомило його звільнення, видавши лише указ про те, що його місце тепер займає Олексій Кузьменков.

По-друге, журналісти звернули увагу на заяви ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який вирішив у неділю дати ще одне довге інтерв'ю, в якому він оголив весь масштаб проблем, з якими стикаються його найманці.

За словами Пригожина, у його бійців настільки мало боєприпасів, що їм, можливо, доведеться відступити з Бахмута — міста, яке не має стратегічного значення, але на взяття якого вони витратили тисячі життів.

 

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