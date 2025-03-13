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ПОЛІТИКА

росія не хоче тимчасового припинення вогню – радник путіна(оновлено)

13 березня 2025, 13:18
росія не хоче тимчасового припинення вогню – радник путіна(оновлено)
Юрій Ушаков
москва розраховує, що США враховуватимуть позицію рф в подальшій спільній роботі.

Радника російського диктатора з національної безпеки Юрія Ушакова заявив, що запропоноване перемир'я в Україні — не що інше, як тимчасовий перепочинок для ЗСУ, цитують його слова росЗМІ. Він зауважив, що кроки, які "імітують мирні дії", нікому не потрібні. 

"росія прагне довгострокового мирного врегулювання щодо України, яке враховує інтереси та занепокоєння москви", — сказав Ушаков, додаючи, що москва розраховує, що США враховуватимуть позицію рф в подальшій спільній роботі. 

Ушаков зазначив, що представив позицію росії під час розмови з радником з нацбезпеки США Майком Волцем. "Я, природно, прокоментував досягнуті домовленості про тимчасове перемир'я, виклав нашу позицію з приводу того, що це не що інше як тимчасовий перепочинок для українських військових, більше нічого", - сказав радник диктатора.

Ушаков додав, що владімір путін 13 березня може висловити "конкретніші та змістовніші оцінки" з приводу пропозиції запровадити тимчасовий режим припинення вогню в Україні.

Керівник "Центру протидії дезінформації" Андрій Коваленко, коментуючи заяву Ушакова, зазначив, що росія знову намагається спотворити реальність і представити себе "головним миротворцем".

Він наголосив, що слова Ушакова не є офіційною відмовою країни-агресора від тимчасового перемир'я, оскільки остаточне рішення ухвалює путін.

"Ушаков маніпулює, намагаючись показати, що саме росія нібито прагне "миру", а припинення вогню — це "не шлях до миру". Це чергова маніпуляція, яка створює простір для продовження війни та нав'язування власного сценарію", — підсумував Коваленко.

Нагадаємо, українська сторона в результаті переговорів з США у Саудівській Аравії 11 березня погодилась на негайне введення 30-денного режиму припинення вогню, за умови, що росія також погодиться на цей крок.

Крім того, уряд США відновив постачання військової допомоги Україні через територію Польщі. Також директор Національної розвідки США Тулсі Габбард підтвердила припинення паузи в обміні розвідувальними даними з Україною.

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