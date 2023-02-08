Матеріали:
Теми:

росія не має сил для масштабного наступу в найближчі тижні – ISW

08 лютого 2023, 09:11
росія не має сил для масштабного наступу в найближчі тижні – ISW
Аналітики Інституту вивчення війни переконані, що війська рф готують наступ в Україні, але для нього бракує бойової потужності.

ISW повідомляє, що вчора міністр оборони рф сєргєй шойгу провів пресконференцію про стан війни.

В оборонному відомстві заявили, що російські сили успішно розвивають операції під Бахмутом і Вугледаром. Там стверджують, що війська рф нещодавно взяли під контроль Соледар, Кліщіївку, Підгороднє, Краснополівку, Благодатне і Миколаївку в Бахмутському районі та Лобкове в Запорізькій області. 

Військові експерти запевняють, що шойгу провів цю пресконференцію, аби створити видимість формальності й легітимності для міноборони рф, яке продовжує реформувати російську армію, готуватися до нового наступу та створювати умови для тривалої війни в Україні.

В ISW додали, що російське військове командування поспішає розпочати широкомасштабну наступальну операцію з метою захоплення Донецької області в нереалістичні терміни і, ймовірно, без достатньої бойової потужності. Аналітики наголошують, що російський націоналістичний інформаційний простір продовжує висловлювати занепокоєння щодо нездатності рф провести швидку і багатоплановий наступ у найближчий час.

Також у статті Інституту йдеться про те, що російська компанія "газпром", ймовірно, створює власну приватну службу безпеки з метою нормалізації діяльності пов'язаних з державою воєнізованих груп і підриву приватних військових компаній (ПВК).

РосіявійнанаступISW

Останні матеріали

Політика
"Виходь за мене, інакше я тебе вб'ю". Невербальний діалог путіна та Байдена від Томаса Фрідмана
Переклад iPress – 08 лютого 2023, 09:14
У зведених для боротьби з німецькою армією цехах зараз виготовляють снаряди для України. Технологічний процес у репортажі New York Times
Технології
У зведених для боротьби з німецькою армією цехах зараз виготовляють снаряди для України. Технологічний процес у репортажі New York Times
Переклад iPress – 07 лютого 2023, 13:41
Що потрібно Україні для звільнення Криму. І чому у антитрампіста Александера Віндмана раптом з'явилися пропозиції, вигідні кремлю
Політика
Що потрібно Україні для звільнення Криму. І чому у антитрампіста Александера Віндмана раптом з'явилися пропозиції, вигідні кремлю
Переклад iPress – 07 лютого 2023, 11:58
Демонтаж останньої імперії Європи. путінська війна в Україні викриває імперську природу росії
Політика
Демонтаж останньої імперії Європи. путінська війна в Україні викриває імперську природу росії
Переклад iPress – 07 лютого 2023, 09:21
Війна в Україні змінює правила гри. Америка повинна підтримати регіон
Політика
Війна в Україні змінює правила гри. Америка повинна підтримати регіон "Міжмор'я" – Ендрю А. Міхта
Переклад iPress – 06 лютого 2023, 14:34
Мобілізувати достатню кількість для серйозного наступу росії не вдасться. І жодні 15 гєрасімових та 30 суровікіних це не змінять – Том Купер
Політика
Мобілізувати достатню кількість для серйозного наступу росії не вдасться. І жодні 15 гєрасімових та 30 суровікіних це не змінять – Том Купер
Переклад iPress – 06 лютого 2023, 14:07
Зима-весна кривавої бійні. GLSDB, скоріше за все, не забаряться – Філліпс О’Брайен
Політика
Зима-весна кривавої бійні. GLSDB, скоріше за все, не забаряться – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 06 лютого 2023, 11:21
Травма 2016 року. Частина ІІ шпигунського скандалу в США – Тімоті Снайдер
Політика
Травма 2016 року. Частина ІІ шпигунського скандалу в США – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 06 лютого 2023, 08:27
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється