росія не має сил для масштабного наступу в найближчі тижні – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни переконані, що війська рф готують наступ в Україні, але для нього бракує бойової потужності.

ISW повідомляє, що вчора міністр оборони рф сєргєй шойгу провів пресконференцію про стан війни.

В оборонному відомстві заявили, що російські сили успішно розвивають операції під Бахмутом і Вугледаром. Там стверджують, що війська рф нещодавно взяли під контроль Соледар, Кліщіївку, Підгороднє, Краснополівку, Благодатне і Миколаївку в Бахмутському районі та Лобкове в Запорізькій області.

Військові експерти запевняють, що шойгу провів цю пресконференцію, аби створити видимість формальності й легітимності для міноборони рф, яке продовжує реформувати російську армію, готуватися до нового наступу та створювати умови для тривалої війни в Україні.

В ISW додали, що російське військове командування поспішає розпочати широкомасштабну наступальну операцію з метою захоплення Донецької області в нереалістичні терміни і, ймовірно, без достатньої бойової потужності. Аналітики наголошують, що російський націоналістичний інформаційний простір продовжує висловлювати занепокоєння щодо нездатності рф провести швидку і багатоплановий наступ у найближчий час.

Також у статті Інституту йдеться про те, що російська компанія "газпром", ймовірно, створює власну приватну службу безпеки з метою нормалізації діяльності пов'язаних з державою воєнізованих груп і підриву приватних військових компаній (ПВК).