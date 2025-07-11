росія не може підтримувати видобуток нафти – Bloomberg

Потоки погіршуються протягом 2024 і 2025 років

В п’ятницю, 11 липня, Міжнародне енергетичне агентство оголосило, що зниження експорту сирої нафти і нафтопродуктів з росії ставить під сумнів здатність країни підтримувати свої виробничі потужності.

Про повідомляє агенція Bloomberg.

"Обсяги поставок як сирої нафти, так і нафтопродуктів у червні залишалися на винятково низькому рівні, досягнувши п'ятирічного сезонного мінімуму", - написало вижання.

Потоки погіршуються протягом 2024 і 2025 років, що ставить під сумнів здатність рф підтримувати свої видобувні потужності.

Агенція додає, що в червні щоденні поставки сирої нафти з росії стабілізувалися на рівні 4,68 млн барелів, тоді як щоденний експорт нафтопродуктів скоротився на 110 тисяч барелів до 2,55 млн барелів.

росія входить до трійки найбільших світових виробників нафти, але засекретила дані про видобуток та експорт після вторгнення в Україну, що ускладнило незалежну оцінку стану її видобувної галузі.

Аналітики пишуть, що відстеження суден також вказують на падіння обсягу російського експорту сирої нафти морським шляхом, який минулого місяця досяг найнижчого рівня з лютого.

Видобуток сирої нафти в рф влітку склав 9,19 млн барелів на день, що на 140 тис. барелів на день перевищує цільовий показник ОПЕК+ на цей місяць, повідомляє МЕА.

Попри падіння загального обсягу поставок нафти за кордон, експортний виторг рф в червні зріс більш ніж на 800 млн доларів до 13,6 млрд доларів, що на 6,4% більше, ніж у травні, чому сприяло зростання середніх світових цін на нафту на тлі побоювань з приводу поставок через напруженість на Близькому Сході.