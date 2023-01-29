росія не може замінити енергетичний ринок, який зламав путін – Bloomberg

росія майже 50 років будувала свій енергетичний ринок в Європі, який диктатор путін знищив менш ніж за 50 тижнів.

Знайти заміну буде практично неможливо, про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначає видання, війна путіна в Україні коштувала росії європейського енергетичного ринку.

"Якого б зближення москва та Європа не досягли врешті-решт, росіяни будуть підраховувати ціну війни протягом наступних поколінь", - підкреслив Bloomberg.

І хоча росія, за даними агентства, знайшла альтернативні ринки для своєї сирої нафти, здебільшого в Індії, перехід на продаж продуктів нафтопереробки та, можливо, природного газу займе роки та коштуватиме величезних витрат.

"Це якщо взагалі можливо створити ринки, коли світ відмовляється від викопного палива", - відзначає агентство.

Bloomberg нагадує, що коли російські війська вторглися в Україну 24 лютого, європейські споживачі енергії злякалися. Ринок, який поглинав майже 2,5 млн барелів нафти на день плюс ще 1 млн барелів нафтопродуктів і 155 млрд кубометрів природного газу на рік, майже зник. Потоки сирої нафти скоротилися до 5 грудня, коли набула чинності заборона Євросоюзу на морський імпорт російської сирої нафти. Єдиним ринком залишилася Болгарія, яка дістала тимчасову преференцію.

За даними експертів видання, європейський ринок природного газу для Росії також було втрачено.

"Величезна мережа газових родовищ і трубопроводів вартістю сотні мільярдів доларів з моменту, коли перший газ перетнув кордон Австрії в 1968 році, фактично була "викинута" на смітник", - наголошує Bloomberg.

Як розповідає видання, величезні трубопроводи довжиною в тисячі кілометрів з’єднували газові родовища, спочатку в Сибіру, а згодом на пів острові Ямал, із покупцями в Європі. У 2017 році було підраховано, що тільки на Ямалі в розробку газових запасів було інвестовано 100 млрд доларів. Очікувалося, що до 2025 року ця цифра подвоїться. Значна частина цих інвестицій тепер виглядає зайвою.

Газопровід "Сила Сибіру", за інформацією Bloomberg, транспортує паливо до Китаю. Але цей газ надходить із нових родовищ на південь від родовищ Ямалу. російський державний газовий гігант ПАТ "Газпром" оцінив офіційну вартість цього газопроводу та родовищ супутнього газу в 55 млрд доларів.

"Незалежна оцінка, на думку експертів, показала майже вдвічі більшу цифру - інвестиція, як вони стверджують, ніколи не принесе прибутку", - підкреслило агентство.

Крім того, невідомо, скільки ще російського газу купуватиме Китай. Хоча його енергетичні потреби величезні, він, за словами експертів ринку, остерігатиметься повторення помилок, яких зробили деякі європейські країни, ставши занадто залежними від Москви.

росія, як передбачає Bloomberg, прагнула б забезпечувати Індію, ще одну швидко зростаючу країну з величезними потребами в енергії.

"Але транспортувати природний газ до Індії буде навіть складніше, ніж доставити його до Китаю. Маршрут мав би перетинати найвищі гори світу або проходити через Афганістан і Пакистан. Будь-який маршрут перетинатиме кілька інших країн, що зробить будівництво та експлуатацію дорожчими, ніж сполучення між двома державами зі спільними кордонами", - зауважує видання.

Раніше повідомлялось, що Італія і Лівія підписали газову угоду на 8 млрд доларів.