росія не передала обіцяний нею меморандум – Зеленський

Президент України наголосив на необхідності санкційного тиску на росію.

росія так і не надала "меморандум" щодо припинення вогню, тому спостерігаємо черговий російський обман.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Він зазначив, що сьогодні були розмови і з американцями, і з європейцями.

"Всім треба говорити чесно - всім у світі, і особливо тим, хто підтримав припинення вогню. росія затягує війну і робить все, щоб просто обдурити країни, які ще намагаються впливати на москву словом, а не тиском", - сказав український лідер

Він наголосив, що весь світ спостерігає за черговим російським обманом.

"Слова з москвою не працюють. Навіть так званий меморандум, який вони обіцяли і начебто більше тижня готували, досі ніхто не бачив. Україні не передали. Нашим партнерам не передали. Навіть Туреччині як країні, яка приймала першу зустріч, теж не передали нову адженду. І хоча обіцяли абсолютно протилежне, і перш за все вони обіцяли це Сполученим Штатам Америки, президенту Трампу. Черговий російський обман. Усе вони роблять, щоб зустрічі були пустими. І це ще одна причина, щоб були достатні санкції - достатній тиск на росію", - підкреслив Зеленський. Президент України зазначив, що провів сьогодні нараду з міністром оборони України Рустемом Умєровим, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та керівником Офісу Андрієм Єрмаком щодо дипломатичної роботи, бо фактично кожного дня відбувається координування дій з партнерами та підготовка зустрічі ще на цьому тижні.

Зеленський повідомив, що була доповідь сьогодні Головкома Олександра Сирського щодо фронту і щодо нашої далекобійної активності на території росії. Президент наголосив:

"Дякую нашим хлопцям за влучність. І це абсолютно справедливо - саме в росії повинні відчувати, що таке війна, щоб було бажання займатися дипломатією".