росія не планує припиняти вогонь, потрібен "посилений тиск" – Макрон

Президент Франції закликав до єдності на порозі ймовірного "розколу Європи".

На відкритті саміту Європейського політичного співтовариства в Тирані президент Франції Еммануель Макрон заявив, що потрібно продовжувати "посилено тиснути" на росію, адже рф не бажає припиняти вогонь.

"Останні кілька годин показали, що росія не має бажання припинити вогонь, і якщо не буде посиленого тиску з боку європейців і американців для отримання цього результату, він не буде спонтанним", — наголосив Макрон.