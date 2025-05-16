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росія не планує припиняти вогонь, потрібен "посилений тиск" – Макрон

16 травня 2025, 19:34
росія не планує припиняти вогонь, потрібен
Фото: з вільного доступу
Президент Франції закликав до єдності на порозі ймовірного "розколу Європи".
На відкритті саміту Європейського політичного співтовариства в Тирані президент Франції Еммануель Макрон заявив, що потрібно продовжувати "посилено тиснути" на росію, адже рф не бажає припиняти вогонь.
 
Про це пише "Укрінформ".
 
"Останні кілька годин показали, що росія не має бажання припинити вогонь, і якщо не буде посиленого тиску з боку європейців і американців для отримання цього результату, він не буде спонтанним", — наголосив Макрон.
 
Макрон наголосив, що росія хоче відновити переговори у добре відомому їй руслі, а саме дискусії, "які не запобігли воєнним злочинам і не дали жодних результатів".
 
Крім того, президент Франції підкреслив, що наразі Європа живе під загрозою війни та розколу.
 
"Найперший вимір нашої безпеки – геополітичний. Існує загроза роз’єднання Європи. І на це насамперед впливає російська агресія в Україні. Тож бій, які ми всі разом ведемо, і наша "Коаліція охочих", яку ми створили, та її подальші дії важливі, щоб досягнути припинення вогню", — зазначив президент Франції, закликавши європейців до єдності.

 

Франціявійна в Україніросія окупанти

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