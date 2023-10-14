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росія не полишає спроб втягнути білорусь у війну – дані розвідки

14 жовтня 2023, 13:23
росія не полишає спроб втягнути білорусь у війну – дані розвідки
Фото: з вільних джерел
За весь період повномасштабного вторгнення їм це не вдалося, але ці спроби не припиняються.

росія вважає своїм стратегічним завданням втягнути білоруську армію у наземну операцію у війні проти України.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в етері Radio NV.

За його словами, втягнути білоруську армію в повноцінну наземну операцію є стратегічним завданням кремля. Втім за весь період повномасштабного вторгнення їм це не вдалося, але ці спроби не припиняються.

У розвідці також додають, що росія досконально володіє інформацією про усі об'єкти критичної інфраструктури на території союзника, а також про усі сильні та слабкі сторони країни, її спецслужб й армії.

"Інформацію цю використовували і будуть використовувати як проти України, так і проти самої білорусі. Таких сценаріїв є чимало. Від імітаційних ДРГ, використання безпілотників по об'єктах інфраструктури енергетичного сектору, і багато інших моментів. В цьому контексті росіян не треба недооцінювати. У них багатий досвід: і бомбардування Воронежа, і підриви будинків своїх же, з власним мирним населенням, і багато інших сценаріїв", – відзначив Юсов.

 

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