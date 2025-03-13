росія не проти припинення вогню, але є "нюанс" – путін
13 березня 2025, 18:11
Фото: ria.ru
кремлівський правитель путін невизначено відповів на пропозицію Сполучених Штатів Америки припинити вогонь на фронті на 30 днів.
Про це він заявив під час спілкування з журналістами.
"Ми згодні з пропозиціями припинити бойові дії, але виходимо з того, що це припинення має призвести до довгострокового миру та усунення першопричини кризи", - заявив він.
За словами путіна, росія підтримує "саму ідею закінчити конфлікт мирно" і він не виключає, що обговорить перемир'я з американським президентом Дональдом Трампом. При цьому москва вимагає гарантій, що під час перемир'я Україна не буде проводити мобілізацію і підготовку військовослужбовців, а також отримувати зброю від союзників:
"Ситуація на землі стрімко змінюється. Армія рф наступає майже скрізь, незрозуміло, як вирішуватиметься ситуація на лінії зіткнення в разі перемир'я. А як будуть вирішуватися питання контролю, верифікації? Хто буде віддавати накази і яка буде ціна цим наказам? Хто визначить протягом 2 тисяч кілометрів, хто що порушив? Це все питання, які потребують кропіткого дослідження з обох сторін", – наголосив путін.
Водночас він заявив, що рішення України погодитися на перемир'я було прийняте під тиском американців.
"Я абсолютно переконаний у тому, що українська сторона мала б просити про це в американців найнаполегливішим чином, виходячи з тієї ситуації, яка складається, як зараз було сказано, на землі. А як вона складається?" — сказав диктатор.
При цьому путін заявив, що його цікавить питання того, що під час перемир'я відбуватиметься у Курській області. Він стверджує, що росія нібито повністю контролює ситуацію. Операцію ЗСУ у Курській області путін назвав терористичним актом і сказав, що українських військових чекає ізоляція.
"Угруповання, яке вторглося на нашу територію, перебуває в ізоляції. Це повна ізоляція і повний вогневий контроль. Управління українськими військами всередині цієї зони вторгнення втрачено. І якщо на перших етапах, буквально тиждень-два тому, українські військовослужбовці намагалися виходити звідти невеликими групами, то тепер це неможливо", - сказав путін.
Він вважає, що українські військові зможуть вийти з Курської області лише двома способами: здатися в полон або загинути. Саме тому, на його думку, Україна має погодитися на перемир'я.
"Якщо ми припиняємо бойові дії на 30 діб, що це означає? Що всі, хто там перебуває, виходитимуть без бою? Ми їх звідти повинні випустити після того, як вони скоїли масу злочинів проти мирних громадян? Або українське керівництво дасть їм команду скласти зброю, просто здатися в полон? Як це буде? Незрозуміло", - зауважив путін.
Цікаво, що російський диктатор переймається тим, хто контролюватиме перемир'я вздовж лінії фронту в Україні. Він упевнений, що росія наразі наступає по всій лінії розмежування.
путін боїться, що Україна використає 30 днів перемир'я для того, щоб посилити свою армію як військовими, так і новою технікою.
Окрім цього, путін уже задався питанням щодо того, на кого "звалювати" вину за порушення перемир'я. Адже він не знає, хто віддаватиме накази про припинення бойових дій.