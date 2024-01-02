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росія не робить жодних кроків до миру - Зеленський

02 січня 2024, 08:25
росія не робить жодних кроків до миру - Зеленський
Фото: Укрінформ
Захід втратив відчуття нагальності, а багато українців втратили відчуття екзистенційної загрози війни.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Захід втратив відчуття нагальності війни в Україні, а багато українців – відчуття екзистенційної загрози.

Про це він сказав в інтерв’ю The Economist.

Як пише видання, Зеленський роздратований коливаннями деяких своїх союзників, а також відстороненістю деяких своїх співвітчизників. За його словами, Захід втратив відчуття нагальності, а багато українців втратили відчуття екзистенційної загрози війни.

Він наголошує, що, підтримуючи Україну, Європа захищає себе від російської агресії.

"путін відчуває слабкість, як тварина, тому що він і є тварина. Він відчуває кров, він відчуває свою силу. І він з'їсть вас на вечерю з усіма вашими ЄС, НАТО, свободою і демократією. Можливо, ми не досягли успіху у 2023 році, як того хотів світ. Можливо, не все відбувається так швидко, як хтось собі уявляв", – каже Зеленський, але думка про те, що путін перемагає, є не більше ніж "відчуттям".

Реальність, за його словами, полягає в тому, що російські війська все ще гинуть в таких місцях, як Авдіївка.

"Можливо, чогось не вистачає. Або, можливо, когось не вистачає. Когось, хто може говорити про Україну як про захист усіх нас", - додав президент.

Зеленський також поскаржився, що "мобілізація українського суспільства і світу", яка була на початку війни, сьогодні відсутня, і "це потрібно змінити".

"Мобілізація – це не лише питання відправки солдатів на фронт. Це стосується кожного з нас. Це мобілізація всіх зусиль. Це єдиний спосіб захистити нашу державу і деокупувати нашу землю. Давайте будемо чесними, ми переключилися на внутрішню політику. Якщо ми продовжуємо зосереджуватися на внутрішній політиці, нам потрібно призначити вибори. Змінити законодавство, Конституцію. Але забудьте про контрнаступальні дії та деокупацію. Найважливіша професія, яку українець може робити зараз, – це бути в Україні, а для наших західних партнерів – бути з Україною. Якщо у вас немає сил, то або забирайтеся геть, або відійдіть убік. Ми не відступимо", - наголосив президент.

Щодо пропозицій про переговори, Зеленський каже, що не бачить "жодних фундаментальних кроків до миру з боку росії". Натомість він і українці відчувають шквал повітряних атак на українські міста на сході, півдні, півночі та заході.

"Я бачу лише кроки терористичної країни", - сказав він.

Зеленський.ракетивійна в Україніросія окупанти

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