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росія не здатна захистити логістику поблизу фронту – розвідка Британії

24 липня 2024, 15:53
росія не здатна захистити логістику поблизу фронту – розвідка Британії
image: afp
Розвідники вважають, що удар по складу боєприпасів у Воронезькій області лише підтверджує це.

Британське відомство оцінює, що цей удар став значною втратою для армії рф. 

Про це повідомляє Міноборони Британії у соцмережі X (Twitter).

"Через удар 7 липня українських безпілотників по складу боєприпасів біля села Сергіївка Воронезької області майже повністю знищено боєприпаси та обладнання, що зберігалися на відкритих ділянках, а також споруди. Площа складу становить близько 9 квадратних кілометрів", – йдеться в дописі. 

У британському Міноборони припускають, що на складі зберігалися як боєприпаси класу "земля-земля", так і стрілецька зброя, і їхнє знищення ще більше розтягне логістичні ланцюжки росії та призведе до ще більшого розосередження військ через загрозу нових ударів.

"Цей інцидент ще раз підкреслює неспроможність кремль захистити ключові об'єкти в районі з щільною ешелонованою системою протиповітряної оборони приблизно за 80 км від кордону з Україною", – вважають військові. 

Як зазначається, через прогалини у ППО росія зазнаватиме нових втрат через добре сплановані удари українських Сил оборони, проте рф не може дозволити собі таких втрат з огляду на обрану нею стратегію війни на виснаження, адже такий підхід вимагає величезної кількості боєприпасів.

"Зараз росія покладається на своїх нечисленних іноземних партнерів у їх поставках, оскільки її власна оборонна промисловість намагається задовольнити попит на передовій", – наголошують у розвідці Сполученого Королівства.

 
розвідкаРосіявтрати втрати росії на війні

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