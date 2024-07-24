росія не здатна захистити логістику поблизу фронту – розвідка Британії

Розвідники вважають, що удар по складу боєприпасів у Воронезькій області лише підтверджує це.

Британське відомство оцінює, що цей удар став значною втратою для армії рф.

Про це повідомляє Міноборони Британії у соцмережі X (Twitter).

"Через удар 7 липня українських безпілотників по складу боєприпасів біля села Сергіївка Воронезької області майже повністю знищено боєприпаси та обладнання, що зберігалися на відкритих ділянках, а також споруди. Площа складу становить близько 9 квадратних кілометрів", – йдеться в дописі.

У британському Міноборони припускають, що на складі зберігалися як боєприпаси класу "земля-земля", так і стрілецька зброя, і їхнє знищення ще більше розтягне логістичні ланцюжки росії та призведе до ще більшого розосередження військ через загрозу нових ударів.

"Цей інцидент ще раз підкреслює неспроможність кремль захистити ключові об'єкти в районі з щільною ешелонованою системою протиповітряної оборони приблизно за 80 км від кордону з Україною", – вважають військові.

Як зазначається, через прогалини у ППО росія зазнаватиме нових втрат через добре сплановані удари українських Сил оборони, проте рф не може дозволити собі таких втрат з огляду на обрану нею стратегію війни на виснаження, адже такий підхід вимагає величезної кількості боєприпасів.

"Зараз росія покладається на своїх нечисленних іноземних партнерів у їх поставках, оскільки її власна оборонна промисловість намагається задовольнити попит на передовій", – наголошують у розвідці Сполученого Королівства.