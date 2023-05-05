росія не здатна захистити свою залізницю – британська розвідка

Інциденти на залізниці впливають на рух військових поїздів.

Аварії на залізниці посилять тиск на російських силовиків, які, найімовірніше, не зможуть повністю захистити залізничну мережу росії від атак.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на свою розвідку.

Британські військові зауважують, що нещодавнє зростання кількості аварій на російській залізниці в районах, що межують з Україною, пов’язане з диверсією, здійсненою невідомими особами, майже напевно призвело до короткочасних локальних перебоїв у русі російської військової залізниці.

"Незважаючи на те, що її залізничні військові бригади здатні швидко відновити сполучення, ці інциденти посилять тиск на російські сили внутрішньої безпеки, які, швидше за все, не зможуть повністю захистити величезну та вразливу залізничну мережу росії від нападу", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 1 травня у Брянській області невідомі підірвали залізничну колію. Внаслідок підриву вантажний залізничний поїзд, який перевозив нафтопродукти та пиломатеріали, зійшов з рейок. На місці виникла пожежа.

2 травня у Брянській області рф невідомі знову підірвали залізничне полотно.