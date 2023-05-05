Матеріали:
Теми:

росія не здатна захистити свою залізницю – британська розвідка

05 травня 2023, 10:34
росія не здатна захистити свою залізницю – британська розвідка
Фото: facebook.com/JSCUkrzaliznytsia
Інциденти на залізниці впливають на рух військових поїздів.

Аварії на залізниці посилять тиск на російських силовиків, які, найімовірніше, не зможуть повністю захистити залізничну мережу росії від атак.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на свою розвідку.

Британські військові зауважують, що нещодавнє зростання кількості аварій на російській залізниці в районах, що межують з Україною, пов’язане з диверсією, здійсненою невідомими особами, майже напевно призвело до короткочасних локальних перебоїв у русі російської військової залізниці.

"Незважаючи на те, що її залізничні військові бригади здатні швидко відновити сполучення, ці інциденти посилять тиск на російські сили внутрішньої безпеки, які, швидше за все, не зможуть повністю захистити величезну та вразливу залізничну мережу росії від нападу", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 1 травня у Брянській області невідомі підірвали залізничну колію. Внаслідок підриву вантажний залізничний поїзд, який перевозив нафтопродукти та пиломатеріали, зійшов з рейок. На місці виникла пожежа.

2 травня у Брянській області рф невідомі знову підірвали залізничне полотно.

війна в Україніросія окупантизалізницязахист

Останні матеріали

Пацифізм – це прояв фашизму. Курйозна пісня американських консерваторів проти захисту України – Брет Стівенс
Політика
Пацифізм – це прояв фашизму. Курйозна пісня американських консерваторів проти захисту України – Брет Стівенс
Переклад iPress – 05 травня 2023, 13:07
Захід може посилити повітряні сили України без надання західних винищувачів. Але чому це нікому не приходить в голову? – Том Купер
Політика
Захід може посилити повітряні сили України без надання західних винищувачів. Але чому це нікому не приходить в голову? – Том Купер
Переклад iPress – 05 травня 2023, 09:02
Ескалація з боку України? Підготовка контрнаступу йде повним ходом – Стефан Коршак
Cуспільство
Ескалація з боку України? Підготовка контрнаступу йде повним ходом – Стефан Коршак
Переклад iPress – 04 травня 2023, 17:07
Напередодні українського контрнаступу. Аналіз оборонної стратегії росії та американська зброя, що потрібна Україні – Hudson Institute
Політика
Напередодні українського контрнаступу. Аналіз оборонної стратегії росії та американська зброя, що потрібна Україні – Hudson Institute
Переклад iPress – 04 травня 2023, 13:03
Нам потрібна зміна режиму в росії. Але як це зробити? – Джозеф Боско
Політика
Нам потрібна зміна режиму в росії. Але як це зробити? – Джозеф Боско
Переклад iPress – 04 травня 2023, 10:13
Вирішальний контрнаступ для політики Заходу. Незважаючи на недостатню допомогу Заходу Україна має всі шанси перемогти завдяки силі духу та новій тактиці – Челс Міхта
Політика
Вирішальний контрнаступ для політики Заходу. Незважаючи на недостатню допомогу Заходу Україна має всі шанси перемогти завдяки силі духу та новій тактиці – Челс Міхта
Переклад iPress – 03 травня 2023, 17:03
Тим, хто лобіює мирні переговори України з росією. Ви забули про мільйони життів – Нейл Абрамс
Політика
Тим, хто лобіює мирні переговори України з росією. Ви забули про мільйони життів – Нейл Абрамс
Переклад iPress – 03 травня 2023, 13:00
Український наступ наближається. Якими можуть бути успіх і поразка? – Мік Раян
Український наступ наближається. Якими можуть бути успіх і поразка? – Мік Раян
Переклад iPress – 03 травня 2023, 09:51
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється