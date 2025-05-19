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ПОЛІТИКА

росія не змогла провести показовий запуск міжконтинентальної ракети "Ярс" перед переговорами

19 травня 2025, 13:21
росія не змогла провести показовий запуск міжконтинентальної ракети
Балістичні ракети Фото: KCNA
ЗМІ пояснили, чому зробили такий висновок.

росіяни планували у ніч на 19 травня здійснити «навчально-бойовий» запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс".  Однак, події минулої ночі, а точніше їх відсутність, вказують на те, що запуску не відбулося.

Про це пише Defense Express

Як повідомляло Головне управління розвідки Міноборони, запустити ракету росіяни мали в максимально нетиповому районі – Свердловській області. Зробити це планувалось поблизу населеного пункту Свободний, де базується 433-й полку 42-ї дивізії 31-ї армії ракетних військ стратегічного призначення рф. Від нього до Нижнього Тагілу лише 25 км.

Тому з великою долею ймовірності, зазначили у виданні, місцеві зняли б на фото чи відео будь-який пуск. І в мережі б поширились фото.

Крім того, росіяни могли б бачити політ ракети. Основний російський полігон для міжконтинентальних ракет – це Кура на Камчатці. Тож політ "Ярса" мали б бачити жителі значної території Сибіру та Далекого Сходу від Ханти-Мансійьска до Магадану. Але жодного відео з її польотом у мережі не з’явилося.

Чому саме росіяни не запустили ракету, невідомо. Вказано, що 2023 року рф вдвічі поспіль не змогла штатно запустити РС-24 "Ярс". Тоді ракети постійно збивалися з курсу. Будь-яка ракета проходить передпольотну перевірку і навряд чи кремль зацікавлений у тому, щоб перед перемовинами свого голови владіміра путіна та президента США Дональда Трампа показати неспроможність російських сил ядерного стримування.

Також не виключена нештатна ситуація на першому етапі польоту одразу після старту, зазначають у виданні. Попри те, що "Ярс" є глибокою модернізацією "Тополя", завжди існує ризик відмови. 

війнабалістичні ракетиросія загроза

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