росія не зможе виграти ядерну війну - генсек НАТО

Єнс Столтенберг не дав прямої відповіді, що робитиме НАТО у разі застосування ядерної зброї путіним, однак заявив, що Альянс робить усе, щоб у москві не було непорозуміння про наслідки

путін прорахувався щодо України, а рф не зможе виграти ядерну війну.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю Reuters.

Він відреагував таким чином на оголошену президентом рф володимиром путіним часткову мобілізацію у росії.

За словами генсека НАТО, дії глави кремля щодо України помилкові.

"путін прорахувався щодо України, він зробив велику помилку", - наголосив Столтенберг.

Крім того, він прокоментував погрози президента рф щодо застосування ядерної зброї.

Генсек не дав прямої відповіді, що робитиме НАТО у разі застосування ядерної зброї путіним. Однак, за його словами, Альянс робить усе, щоб у москві не було непорозуміння про наслідки.

"Як ми реагуватимемо - залежить від того, якою буде ситуація і яку зброю вони застосують. Найголовніше - не допустити, щоб це сталося. Тому ми дуже чіткі в нашій комунікації з росією про наслідки, про те, що рф не може виграти ядерну війну", - сказав генсек НАТО.

Альянс не бачить змін у готовності російських ядерних сил, але продовжує стежити за ситуацією, додав він.