ПОЛІТИКА НОВИНИЄнс Столтенберг не дав прямої відповіді, що робитиме НАТО у разі застосування ядерної зброї путіним, однак заявив, що Альянс робить усе, щоб у москві не було непорозуміння про наслідкиПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
росія не зможе виграти ядерну війну - генсек НАТО
Фото: 5 канал
путін прорахувався щодо України, а рф не зможе виграти ядерну війну.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю Reuters.
Він відреагував таким чином на оголошену президентом рф володимиром путіним часткову мобілізацію у росії.
За словами генсека НАТО, дії глави кремля щодо України помилкові.
"путін прорахувався щодо України, він зробив велику помилку", - наголосив Столтенберг.
Крім того, він прокоментував погрози президента рф щодо застосування ядерної зброї.
Генсек не дав прямої відповіді, що робитиме НАТО у разі застосування ядерної зброї путіним. Однак, за його словами, Альянс робить усе, щоб у москві не було непорозуміння про наслідки.
"Як ми реагуватимемо - залежить від того, якою буде ситуація і яку зброю вони застосують. Найголовніше - не допустити, щоб це сталося. Тому ми дуже чіткі в нашій комунікації з росією про наслідки, про те, що рф не може виграти ядерну війну", - сказав генсек НАТО.
Альянс не бачить змін у готовності російських ядерних сил, але продовжує стежити за ситуацією, додав він.
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