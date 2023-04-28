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росія не знає, як закінчити свою "спецоперацію" – Резніков

28 квітня 2023, 11:10
росія не знає, як закінчити свою

Пропозиції щодо мирних планів від окремих країн свідчать про те, що росія мріє про переговори, адже у Кремлі не знають як закінчити свою так звану “спецоперацію”.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю РБК-Україна.

“Насправді, коли ви бачите таку кількість союзників, що пропонують мирний план, це означає, що росія мріє про переговори. Вона не знає, як зберегти лице і як закінчити так звану “спеціальну військову операцію” та шукає варіанти”, – заявив Резніков, коментуючи “мирні ініціативи” Бразилії та Китаю.

Міністр визнав, що не знає під впливом яких подій Кремль може реально зробити запит про мир.

“Я можу назвати купу домислів, але це я повинен за кремль спробувати мислити, а там настільки хворе мислення”, – додав Резніков.

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