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росія незаконно вивезла з України близько 4 млн тонн зерна

25 травня 2023, 18:39
росія незаконно вивезла з України близько 4 млн тонн зерна
Фото: з вільного доступу
Українська зернова асоціація підрахувала, що з початку повномашстабного вторгення росії в Україну країною-агресором було вкрадено майже 4 млн тонн зерна.

Про це розповів президент Української зернової асоціації Микола Горбачьов, повідомляє пресслужба УЗА.

"Покупцями вкраденого зерна стали підсанкційні країни. Але навіть вони обережно ставляться до вкраденого в України зерна. Зокрема, був випадок, коли відмовилась купувати крадене зерно Лівія", – зазначив Горбачьов.

Також він розповів, що за краденим зерном кораблі заходять як злочинці – вночі: відключають GPS-трекери, проходять як невидимки, вантажаться, а потім йдуть у невідомому напрямку. Однак програма Marine Traffic дає змогу відстежити, куди ці кораблі прямують, скільки і що перевозять. Усі факти Україна фіксує.

"росія краде не лише українське зерно, а й покупців", – зауважив президент УЗА. 

За словами Миколи Горбачьова, під час війни рф використовує механізм блокування України як великого експортера, щоб самій працювати в країнах нашого традиційного збуту. Якщо Україна платить мільярди за простій, то у рф простоїв немає. Їхня пропозиція для клієнта може видаватися кращою.

"Саме у такий способом вона зміцнила свої позиції на ринку найбільшого імпортера пшениці Єгипту, куди наростила поставки", – поінформував аграрій.

РосіязерноУкраїнська зернова асоціаціяУЗА

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