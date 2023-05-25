росія незаконно вивезла з України близько 4 млн тонн зерна
Про це розповів президент Української зернової асоціації Микола Горбачьов, повідомляє пресслужба УЗА.
"Покупцями вкраденого зерна стали підсанкційні країни. Але навіть вони обережно ставляться до вкраденого в України зерна. Зокрема, був випадок, коли відмовилась купувати крадене зерно Лівія", – зазначив Горбачьов.
Також він розповів, що за краденим зерном кораблі заходять як злочинці – вночі: відключають GPS-трекери, проходять як невидимки, вантажаться, а потім йдуть у невідомому напрямку. Однак програма Marine Traffic дає змогу відстежити, куди ці кораблі прямують, скільки і що перевозять. Усі факти Україна фіксує.
"росія краде не лише українське зерно, а й покупців", – зауважив президент УЗА.
За словами Миколи Горбачьова, під час війни рф використовує механізм блокування України як великого експортера, щоб самій працювати в країнах нашого традиційного збуту. Якщо Україна платить мільярди за простій, то у рф простоїв немає. Їхня пропозиція для клієнта може видаватися кращою.
"Саме у такий способом вона зміцнила свої позиції на ринку найбільшого імпортера пшениці Єгипту, куди наростила поставки", – поінформував аграрій.