росія обходить військові заборони завдяки Китаю і Марокко – NYT

російські чиновники і керівники швидко об’єдналися, щоб знайти обхідні шляхи санкціям та заборонам.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

З лютого 2022 року росія продовжує отримувати технології, необхідні для підтримки економіки.

Після введення експортних обмежень і корпоративних заборон - спочатку виникли збої у торгівлі, російські постачальники знайшли лазівки та культивували обхідні шляхи

"росії не важко отримати майже все комерційне обладнання, зокрема телекомунікаційне, засоби спостереження, мікрочіпи для передових обчислювальних машин і систем озброєння, а також дрони", - пише видання.

Також влада рф і компанії об’єдналися, щоб скористатися прогалинами в глобальній реакції. Згідно з витоком електронної пошти російського уряду, торгової документації та записам онлайн-розмов між російськими інженерами - вони підхоплювали мережі посередників, у тому числі у Китаї, і маскували свою діяльність через підставні компанії.

The New York Times пише, що москва звернулися до країн, які зайняли нейтральну позицію в конфлікті, таких як Марокко та Туреччина, і використовує їхні порти, щоб отримувати необхідні товари, які потім перевантажують на інші кораблі, що прямують до рф. Потім заборонені технічні продукти стали доступними для покупки у відомих постачальників і на простих у використанні сайтах електронної комерції, як Nag.

"Гнучкість була найважливішою. У щотижневих електронних листах російські торгові чиновники ділилися порадами про те, які порти будуть перевозити товари, хто торгуватиме в рублях і де можна ремонтувати кораблі під російським прапором, свідчать документи. Якщо один постачальник перестав продавати, вони знайшли іншого. Якщо судноплавний шлях переривався, переходили нові", - йдеться в статті.

Видання з посиланням на економіста Еліну Рібакову вказує, що недостатні державні слідчі в США і Європі не можуть встигати за часто тіньовим потоком товарів. За її словами, великі технологічні компанії повинні зробити більше.

Після оголошення санкцій російські постачальник стикнулися з труднощами в забезпечені товарами, але російські чиновники та керівники швидко об’єдналися, щоб знайти обхідні шляхи. Політичні прихильники отримали прибуток від втечі західних компаній, вважають журналісти.

Інформація видання свідчить, що торговий офіс рф у Марокко також допоміг російським компаніям відновити свої позиції, зокрема московському постачальнику обладнання для біометричного спостереження ProSoft.

В газеті посилаються на заяву представників марокканського державного порту Tanger Med. Там зазначили, що орендували простір судноплавним компаніям і "не володіють інформацією та не несуть відповідальність" за судна, які рухаються через комплекс. Порт "не знав" про те, що відвантажені товари заходили в російські порти до або після того.

"ProSoft також підтримував постачання західних технологій, включаючи мікрочіпи від Texas Instruments, Intel і NXP, за допомогою маловідомої компанії з металобрухту, зареєстрованої в Касабланці, Марокко… Аналіз пропозицій ProSoft виявив майже 300 продуктів для продажу, які містять чіпи Intel, а також компоненти, виготовлені Nvidia та штучним інтелектом. оптимізований комп’ютерний чіп, розроблений Google", – йдеться в матеріалі.

Також на маловідомих російських сайтах електронної комерції, таких як Nag, OCS Distribution, 3Logic Distribution і 4Telecom, виставлені на продаж складні технології від великих американських і європейських виробників телекомунікацій, таких як Cisco, HP, Juniper, Ericsson і Nokia.

За даними некомерційної організації Silverado Policy Accelerator, яка вивчає російські торговельні шляхи, Китай і Гонконг постачали 85 відсотків напівпровідників, імпортованих до росії з березня 2022 року по вересень 2023 року, порівняно з 27 відсотками до конфлікту.

Для прикладу журналісти розповіли про телекомунікаційну компанію Convex, якій потрібно було шукати американське обладнання для розвідувальної служби рф. Компанія легко отримала необхідні товари через маловідомий російський сайт електронної комерції Nag. Обладнання встановили в офісі Федеральної служби безпеки росії в Єкатеринбурзі.