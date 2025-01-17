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ПОЛІТИКА

росія обманом змушує громадян Індії воювати проти України – WP

17 січня 2025, 10:29
росія обманом змушує громадян Індії воювати проти України – WP
Фото: DW
Видання з посиланням на заяву уряду Індії та бесіди з сім'ями найманців по неволі пише, що росія заманила близько 100 індійців.

російська федерація обманом примусила близько 100 громадян Індії воювати проти України. І не поспішає відпускати їх на вимогу індійської влади.

Про це повідомляє The Washington Post.

Видання з посиланням на заяву уряду Індії та бесіди з сім'ями найманців по неволі пише, що росія заманила близько 100 індійців пропозиціями роботи або освіти. Але пізніше примусила служити в армії та воювати проти України.

Зазначимо, у січні 32-річний електрик із південного штату Керала Бініл Бабу став щонайменше десятим індійцем, який загинув на війні, що викликало різку реакцію з боку влади.

"Це питання було рішуче піднято перед офіційними особами в москві, а також перед російським посольством у Нью-Делі. Ми також повторили нашу вимогу про якнайшвидше звільнення решти індійських громадян", - йдеться в заяві представника міністерства закордонних справ Індії.

кремль послідовно заперечує будь-які звинувачення і обіцяє відпустити індійців зі збройних сил. Однак незважаючи на тісні контакти між урядами двох країн, ті індійці, які потрапили в російську армію, не можуть уникнути бойових дій.

"Ймовірно шахрайське вербування за останній рік стало однією з постійних точок напруженості між Індією і росією, незважаючи на те, що вони розширюють свої економічні та військові зв'язки", - пише WP.

14 січня стало відомо про загибель ще одного громадянина Індії на війні в Україні. Ще один отримав поранення. Офіційний Нью-Делі заявив, що працює над якнайшвидшою демобілізацією своїх громадян з лав окупаційної російської армії.

війнаІндіявійськовіросія загроза

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