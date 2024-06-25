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росія обмежила на своїй території мовлення понад 80 європейських ЗМІ

25 червня 2024, 16:09
росія обмежила на своїй території мовлення понад 80 європейських ЗМІ
Фото: EURACTIV
Санкції запроваджено у відповідь на обмеження Євросоюзу щодо російських ЗМІ.

російська федерація заборонила доступ до 81 медіа європейських країн зі своєї території. Це сталося внаслідок нещодавніх санкцій проти російських пропагандистських засобів масової інформації – "Риа Новости", "Известия" і "российская газета".

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ росії.

"У відповідь на ухвалене Радою ЄС 17 травня рішення про заборону "будь-якої мовленнєвої активності" трьом російським ЗМІ, яке набуває чинності 25 червня запроваджуються зустрічні обмеження доступу з території російської федерації до мовленнєвих ресурсів низки ЗМІ держав-членів Євросоюзу", – йдеться у повідомленні.
 
Загалом, російська сторона заборонила мовлення 81 медіа 25 країн Європи, серед яких німецькі Der Spiegel, Der Zeit, загальноєвропейські Politico, euobserver, польське Belsat, литовське LRT, французьке France-Presse та інші.
У разі, якщо обмеження щодо російських ЗМІ буде знято, російська сторона також перегляне своє рішення стосовно згаданих медіаоператорів.
 
Нагадаємо, Рада ЄС 17 травня вирішила призупинити мовлення на території Європейського Союзу чотирьох ЗМІ, які поширюють та російську пропаганду: Voice of Europe, "РИА Новости", "Известия" та "российская газета".
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